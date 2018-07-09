"Это правильно": "киборг" прокомментировал мягкий приговор своей обидчице

Происшествия

25-летней участнице нападения на бойца АТО Екатерине Лапинской Подольский райсуд Киева вынес приговор — три года лишения свободы условно. Лапинская признала свою вину и заключила соглашение со следствием.

Речь идет о нападении на защитника Донецкого аэропорта Дмитрия Вербича на столичном Подоле 2 мая 2018 года. Дмитрия Вербича ударили ножом в спину, после чего брызнули ему в лицо слезоточивым газом и попытались добить молотком. Преступники в балаклавах снимали избиение Дмитрия на камеру мобильного телефона. Нападавшие (Лапинская была одной из них) с места происшествия сбежали, после чего, как установило следствие, Лапинская поспешно покинула Киев, уничтожив одежду и сим-карту и изменив цвет волос.

Сам Дмитрий Вербич говорил «ФАКТАМ», что со своими обидчиками не знаком и предполагал, что нападение связано с тем, что он — военнослужащий (в тот день он был в камуфляжной одежде).

Когда Лапинскую задержали, выяснилось, что она — жена гражданина Российской Федерации, а ее родители — сотрудники Министерства обороны Украины. В суде адвокат Лапинской просил отпустить ее под домашний арест в связи с инвалидностью (говорили, что она перенесла операцию по пересадке почки). Но тогда Лапинскую арестовали. А теперь — отпустили из-под стражи и дали условный срок.

Читайте также: Пырнули ножом из-за камуфляжа: «киборг» назвал вероятные причины нападения

Узнав о столь мягком приговоре, «ФАКТЫ» позвонили пострадавшему Дмитрию Вербичу. Он сказал, что оспаривать приговор не будет. И подтвердил, что Лапинская заключила соглашение со следствием, против которого он не возражал.

- Не хочу разглашать всех подробностей, но так было правильно, — сказал «ФАКТАМ» Дмитрий Вербич. — Не то, чтобы я очень сочувствую этой девушке, но… Так нужно для следствия, для того, чтобы следствие продолжалось.

На вопрос о том, что известно о втором нападавшем (в СМИ была информация, что он находится в Польше), Дмитрий Вербич сказал: «Это лучше спросить у полицейских. Но у меня есть ощущение, что они не дорабатывают».

- Условием для заключения соглашения, которое утвердил Подольский райсуд Киева, стало безоговорочное признание подозреваемой своей вины, — сказала «ФАКТАМ» пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец. — Было учтено также мнение потерпевшего и его представителя, которые дали письменное согласие на такое соглашение и подтвердили свою позицию на судебном заседании.

За совершение подобного преступления предусмотрено наказание в виде трех лет лишения свободы. Но учитывая то, что подозреваемая не судима, раскаивается и публично извинилась перед потерпевшим, суд утвердил предусмотренное соглашением наказание в виде условного срока. До вступления в силу этого соглашения подозреваемой изменили меру пресечения с ареста на личное обязательство.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «киборг», на которого напали с ножом в центре Киева, рассказал подробности.