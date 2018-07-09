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Авиаскандал продолжается: во львовском аэропорту рейсы отложены, в киевском — отменены (обновлено)
Во львовском аэропорту вновь застряли туристы, собиравшиеся на популярные курорты. По техническим причинам задерживаются четыре рейса авиакомпании SkyUp.
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Так, отложен вылет из Львова в черногорский Тиват. Одновременно не могут вовремя вернуться домой во Львов туристы из Хургады (Египет). Соответственно задерживаются и вылеты в обратных направлениях.
По информации УНИАН, во львовском аэропорту своего рейса в Хургаду ожидают около 180 туристов. Вылета в Тиват ждут еще 168 человек.
В аэропорту «Киев» (Жуляны) 9 июля были отменены два рейса авиакомпании SkyUp — ночной до Анталии (Турция), дневной в Тирану (Албания) и вечерний до Хургады (Египет). Был также отменен рейс Anda Air до Бургаса (Болгария) в 13.00 и перелет Brawo Airways до Стокгольма в 14.30.
Напомним, ранее был составлен топ-5 самых непунктуальных чартерных авиакомпаний.
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