Низкокалорийные торты: новые тренды от кондитера

Стиль жизни

Кристина Плиска живет в Израиле, а родом она из Украины. Дизайном тортов занимается восемь лет. Ее торты — настоящие произведения искусства. Кристина украшает их съедобным кружевом, шоколадным велюром, зеркальной глазурью, всевозможными фигурками из кондитерской мастики.

Все началось с того, что однажды Кристина решила удивить необычным тортом своего ребенка. А вскоре так увлеклась, что пошла учиться на специальные курсы кондитерского искусства. Оттачивала мастерство на мастер-классах… По признанию Кристины, за эти годы она создала около трех тысяч тортов. И ни один не повторился!

Кристина Плиска рассказала «ФАКТАМ», какие торты сейчас в тренде.

— Хит сезона — торт «Ночь в Париже». Это нежный бисквит с нотками лаванды, сочным смородиновым конфи и ванильным кремом со взбитыми сливками Летом все предпочитают легкие десерты. Очень популярен сейчас лимонный торт с киви, а еще торт с желе из шампанского и прослойкой из фруктов. В холодное время года пользуются спросом торты с масляным кремом и орехами. Ну и всегда в тренде шоколадные торты.

— А какой дизайн торта сейчас в моде?

— Юбилейные торты в виде цифр, соответствующих юбилейной дате. Чаще всего это коржи, покрытые кремом из взбитых сливок с сыром маскарпоне. Декорируется такой торт свежими ягодами и фруктами, шоколадом. Недавно делала такой для одной девушки на ее день рождения.

Люди же старшего поколения предпочитают классику. Например, медовик и «наполеон». Очень любят в Израиле и «киевский торт». Важно, чтобы при приготовлении торта использовались качественные ингредиенты. Я, например, беру все лучшее: бельгийский шоколад, натуральную ваниль, фундук, миндаль… Каждый торт делаю словно для своих детей. Думаю, именно поэтому клиенты обращаются ко мне вновь и вновь.

*Кристина Плиска: «Мне нравится искать новые вкусы, придумывать необычный декор»

— Какой самый необычный заказ вам приходилось выполнять?

— Это был свадебный торт «Тиффани». Он состоял из шестидесяти миниатюрных шоколадных тортиков для каждого гостя. Внутри — прослойка из крема и орехов. Каждый тортик я покрывала бирюзовой мастикой. Из мастики создавала и белоснежные банты. Объем работы был такой большой, что мне пришлось прибегнуть к помощи мужа и мамы.

*Свадебный торт «Тиффани» состоял из шестидесяти маленьких тортиков для каждого гостя

Необычный торт делала недавно для девятилетней именинницы. Девочке очень нравится героиня мультипликационного фильма фея Винкс. Ее я воспроизвела из разноцветной мастики. А еще мне запомнился шахматный торт с доской и фигурками из мастики. Как мне рассказывали, на этой доске была сыграна партия, после чего гости с удовольствием лакомились тортом.

*Этот торт был создан для девочки, которой нравится фея Винкс

— Однажды я присутствовала на грандиозном шоу тортов в одной из самых дорогих гостиниц мира. Многоярусные торты в зале достигали высоты одноэтажного дома… Вкус каждого был необыкновенный. В одном из ресторанов попробовала и запомнила на всю жизнь вкус торта на основе французского бисквита, декорированного «хрусталем» из лесных ягод. А какие необычные вкусы открыли для себя и для своих клиентов вы?

— Очень вкусными получаются тыквенные и морковные бисквиты с орехами и легким кремом. Прекрасное сочетание — лаванда и черная смородина. Настоящим гурманам понравятся ананасы в желе из шампанского.

— На многих ваших тортах потрясающей красоты кружевной узор. Кажется, что торт украшен настоящим кружевом. Как вы достигаете такого эффекта?

— Сейчас в продаже есть много различных приспособлений, позволяющих кондитерам творить чудеса. Для создания кружева нужен специальный коврик. На него наносится кондитерская паста, и когда она застывает, получается кружевной узор. Этот декор съедобный!

*Один из самых забавных тортов — свадебный с мышками

— Многих хозяек пугает не столько кропотливый процесс выпечки, как потом уборка на кухне.

— Действительно убрать все непросто. Во всем — и с выпечкой, и с уборкой — мне помогает муж. Он, к слову, тоже кондитер. Одной справиться с созданием большого торта было бы очень сложно. Не раз приходилось трудиться над тортом всю ночь. Ведь очень важно, чтобы он был свежайшим! Стремится помогать мне и младшая дочь. Когда видит, что я работаю над очередным заказом, кричит: «Ура, торт!» И помогает взбивать венчиком яйца, украшать торт ягодками и цветочками.

*Кружевной декор для тортов создают с помощью специальных приспособлений

— Случались ли в вашей работе курьезы?

— Однажды юбилейный торт для женщины, которой исполнилось 55 лет, я декорировала цифрами 6 и 5. По реакции заказчика поняла: что-то не то! И быстро устранила ошибку.

— Это напомнило мне историю, как один мужчина всегда покупал цветы для любимой у одной и той же цветочницы. На тридцатилетие он решил подарить своей невесте ровно тридцать роз. Но цветочница, не ведая замысла покупателя, решила сделать ему бонус и отсчитала на десять роз больше. Он же не пересчитывал цветы и вручил имениннице букет со словами: «Дорогая, здесь столько роз, сколько тебе лет!» Как понимаете, вскоре разыгралась драма…

— Интересная история.

— К слову, многих сладкоежек интересует вопрос, существуют ли низкокалорийные торты?

— Конечно. Девушкам, которые считают калории, я предлагаю бисквит с меньшим содержанием сахара, с легким творожным кремом или йогуртовое суфле. Декорирую торт не очень сладкими сезонными фруктами.

— Бывало, что вам заказывали торт из другой страны?

— Да, такое случалось. Мужчина из Германии заказал торт для своей девушки. Мы созвонились с ним, обсудили все нюансы. А девушке я позвонила в день рождения, сказала, что ее ждет сюрприз. Когда ей преподнесли торт в виде вазы с цветами, она была в восторге.

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Фото из альбома Кристины Плиски