- 8:55 В Таиланде стартовал завершающий этап спасения футболистов из затопленной пещеры
- 8:31 Российские тюремщики заставили украинца Кияшко отказаться от адвоката
- 8:08 Фронтовые сводки: украинский боец ранен, пророссийский террорист — убит
- 8:07 В России предложили регулярно репетировать похороны Путина
- 8:00 Какой торт содержит меньше всего калорий: советы известного кондитера
- 8:00 Леонид Буряк: «Мое детство пахнет морем и мамиными пирогами с рыбой»
- 7:50 В Японии растет число жертв наводнения, а в Канаде — аномальной жары
- 7:25 Сестра Сенцова: "Олег бьется не только за себя"
- 7:00 ЧМ-2018 на ТВ 10 июля: где смотреть матч Франция — Бельгия
- 6:45 Агентство Moody's улучшило прогноз развития банковской системы Украины
Какой торт содержит меньше всего калорий: советы известного кондитера
Дизайнер тортов Кристина Плиска живет в Израиле, а родом она из Украины. Ее торты — настоящие шедевры. О том, какие из ее творений не повредят фигуре, Кристина Плиска рассказала «ФАКТАМ».
Фото из альбома Кристины Плиски
влажность:
давление:
ветер:
“ Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!! ”