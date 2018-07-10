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Общество

Какой торт содержит меньше всего калорий: советы известного кондитера

8:00 10 июля 2018   544
торт Тиффани

Дизайнер тортов Кристина Плиска живет в Израиле, а родом она из Украины. Ее торты — настоящие шедевры. О том, какие из ее творений не повредят фигуре, Кристина Плиска рассказала «ФАКТАМ».

Фото из альбома Кристины Плиски

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Анекдот от «ФАКТОВ»

Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!

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