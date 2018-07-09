- 20:38 В «Батьківщине» рассказали о ходе обсуждения новой Конституции Украины
- 20:18 На Ривненщине умер полицейский, на которого напал дебошир с вилами
- 20:03 Туристку, недовольную отдыхом в Египте, приговорили к восьми годам тюрьмы
- 19:44 Британские подданные впервые увидели принца Уильяма, Кейт и их троих детей вместе
- 19:38 Болельщики «горячо» встретили сборную Бразилии по футболу на родине
- 19:36 Сирийские повстанцы в результате одной атки убили сразу семерых российских солдат
- 19:30 С 10 по 13 июля по некоторым столичным адресам отключат холодную воду
- 19:24 НАПК предупреждает: аферисты обзванивают граждан, заполнивших декларации
- 19:21 Консулу удалось встретиться с Сущенко в СИЗО
- 18:59 Законопроект о блокировании сайтов решено кардинально переписать (обновлено)
Замвоенкома-предатель получил 14 лет тюрьмы за шпионаж в пользу РФ, — СБУ (фото, видео)
По материалам Службы безопасности Украины к 14 годам лишения свободы приговорен бывший заместитель военного комиссара, который работал на спецслужбы РФ. Об этом говорится в сообщении ведомства на официальной странице.
Сотрудники военной контрразведки СБ Украины установили, что майор запаса Вооруженных Сил Украины с началом российской агрессии в 2014 году переехал на постоянное место жительства в РФ. Там он был завербован кадровым сотрудником российской военной разведки.
От своего куратора из ГУ ГШ Вооруженных сил России злоумышленник получил задание вернуться в Украину для привлечения военнослужащих ВСУ. Он должен был организовать сбор и передачу российской военной разведке сведений о проведении мобилизации в Донецкой области, а также предоставить данные о перечне, структуре и дислокации подразделений Вооруженных Сил Украины, которые выполняют задачи в районе Мариуполя, а также данные о состоянии боевой и мобилизационной готовности войск оперативного командования «Запад», что является государственной тайной.
Предатель попытался завербовать одного из офицеров.
Оперативники спецслужбы задержали бывшего заместителя военного комиссара в октябре 2016 года в поселке Гоща Ривненской области при попытке получить от украинского военнослужащего за денежное вознаграждение секретные документы по боевой и мобилизационной готовности войск ОК «Запад».
Суд признал предателя виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины, и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет, а также лишил воинского звания «майор».
Приговор вступил в законную силу.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Луганщине нашли взрывоопасную закладку казачков Дремова.
влажность:
давление:
ветер:
“ Если на стене одесской квартиры висит картина Айвазовского, то комната автоматически считается с видом на море!”