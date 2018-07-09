Замвоенкома-предатель получил 14 лет тюрьмы за шпионаж в пользу РФ, — СБУ (фото, видео)

Происшествия

По материалам Службы безопасности Украины к 14 годам лишения свободы приговорен бывший заместитель военного комиссара, который работал на спецслужбы РФ. Об этом говорится в сообщении ведомства на официальной странице.

Сотрудники военной контрразведки СБ Украины установили, что майор запаса Вооруженных Сил Украины с началом российской агрессии в 2014 году переехал на постоянное место жительства в РФ. Там он был завербован кадровым сотрудником российской военной разведки.

От своего куратора из ГУ ГШ Вооруженных сил России злоумышленник получил задание вернуться в Украину для привлечения военнослужащих ВСУ. Он должен был организовать сбор и передачу российской военной разведке сведений о проведении мобилизации в Донецкой области, а также предоставить данные о перечне, структуре и дислокации подразделений Вооруженных Сил Украины, которые выполняют задачи в районе Мариуполя, а также данные о состоянии боевой и мобилизационной готовности войск оперативного командования «Запад», что является государственной тайной.

Предатель попытался завербовать одного из офицеров.

Оперативники спецслужбы задержали бывшего заместителя военного комиссара в октябре 2016 года в поселке Гоща Ривненской области при попытке получить от украинского военнослужащего за денежное вознаграждение секретные документы по боевой и мобилизационной готовности войск ОК «Запад».

Суд признал предателя виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины, и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет, а также лишил воинского звания «майор».

Приговор вступил в законную силу.

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