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Здоровье

Больницы не вправе требовать от посетителей надевать бахилы, — Супрун

18:49 9 июля 2018   218
бахилы
Инф. «ФАКТОВ»

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун выступила против обязательных бахил на входе в медучреждения: такой способ поддерживать чистоту малоэффективен, обходится дорого и вредит экологии, поскольку тысячи использованных бахил необходимо затем утилизировать.

По словам и.о. министра, в Украине нет нормативных документов, обязывающих пациентов и посетителей носить бахилы во всех помещениях больниц. «Инициатива надевания бахил на каждого, кто переступает порог больницы, обычно идет от медучреждения. И имеет целью уменьшить работу уборщиц, а иногда и нажиться за счет пациента. Перекладывать на кошелек посетителей чистоту медучреждения — это не та модель медицинской помощи, к которой стоит стремиться», — добавила Супрун.

Руководитель Минздрава признает, что в больнице действительно есть места, где может быть оправданным ношение бахил — операционные и помещения с асептическими условиями. Но и здесь научные исследования заставляют сомневаться в эффективности защиты от инфекций с помощью бахил. «Ученые полгода вычисляли разницу между скоростью распространения инфекции, длительностью нахождения пациентов и частотой смертности в отделении интенсивной терапии, когда персонал и посетители надевают бахилы и когда не надевают. Статистически значимой разницы не обнаружилось», — подвела и.о. министра результаты исследований.

Напомним, ранее Супрун посоветовала не тратить деньги на хондропротекторы при болях в спине.

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