Консулу удалось встретиться с Сущенко в СИЗО

Украина

Украинскому консулу Геннадию Брескаленко удалось попасть на свидание к незаконно осужденному в РФ журналисту Роману Сущенко. Такую информацию сообщила агентству «Укринформ» дочь журналиста Юлия.

«Консулу сегодня удалось посетить в СИЗО „Лефортово“ отца. Он чувствует себя нормально, если можно так сказать, учитывая все условия, в которых он находится вот уже почти два года… Передает всем поздравление. Подал документы на разрешение на звонки родным, но когда их предоставят — не известно»,— рассказала она.

Напомним, что собственного корреспондента Укринформа во Франции Романа Сущенко в нарушение международных правил задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой. 7 октября 2016 года ему выдвинули обвинение в шпионаже. В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР Минобороны это опровергли. Мосгорсуд 4 июня 2018 года осудил Сущенко к 12 годам колонии строгого режима. 5 июня была подана жалоба на вынесенный приговор.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Сущенко признался родным в ухудшении здоровья.