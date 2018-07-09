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Консулу удалось встретиться с Сущенко в СИЗО
Украинскому консулу Геннадию Брескаленко удалось попасть на свидание к незаконно осужденному в РФ журналисту Роману Сущенко. Такую информацию сообщила агентству «Укринформ» дочь журналиста Юлия.
«Консулу сегодня удалось посетить в СИЗО „Лефортово“ отца. Он чувствует себя нормально, если можно так сказать, учитывая все условия, в которых он находится вот уже почти два года… Передает всем поздравление. Подал документы на разрешение на звонки родным, но когда их предоставят — не известно»,— рассказала она.
Напомним, что собственного корреспондента Укринформа во Франции Романа Сущенко в нарушение международных правил задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой. 7 октября 2016 года ему выдвинули обвинение в шпионаже. В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР Минобороны это опровергли. Мосгорсуд 4 июня 2018 года осудил Сущенко к 12 годам колонии строгого режима. 5 июня была подана жалоба на вынесенный приговор.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Сущенко признался родным в ухудшении здоровья.
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