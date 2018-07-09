НАПК предупреждает: аферисты обзванивают граждан, заполнивших декларации

Происшествия

В Украине активизировались мошенники, которые под видом работников Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) обзванивают декларантов. Аферисты уверяют, что хотят «уточнить» сведения, внесенные в декларацию о доходах.

Нацагентство просит информировать о новых случаях звонков псевдопроверяющих. Со своей стороны агентство напомнило, что запрашивает сведения исключительно в форме официального письма. Телефонная связь с субъектами декларирования возможна, но только с официальных телефонов НАПК.

Напомним, ранее Госбанк предупредил о кибермошенниках, охотящихся за персональными данными.