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НАПК предупреждает: аферисты обзванивают граждан, заполнивших декларации

19:24 9 июля 2018   154
декларация
Инф. «ФАКТОВ»

В Украине активизировались мошенники, которые под видом работников Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) обзванивают декларантов. Аферисты уверяют, что хотят «уточнить» сведения, внесенные в декларацию о доходах.

Нацагентство просит информировать о новых случаях звонков псевдопроверяющих. Со своей стороны агентство напомнило, что запрашивает сведения исключительно в форме официального письма. Телефонная связь с субъектами декларирования возможна, но только с официальных телефонов НАПК.

Напомним, ранее Госбанк предупредил о кибермошенниках, охотящихся за персональными данными.

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