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НАПК предупреждает: аферисты обзванивают граждан, заполнивших декларации
В Украине активизировались мошенники, которые под видом работников Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) обзванивают декларантов. Аферисты уверяют, что хотят «уточнить» сведения, внесенные в декларацию о доходах.
Нацагентство просит информировать о новых случаях звонков псевдопроверяющих. Со своей стороны агентство напомнило, что запрашивает сведения исключительно в форме официального письма. Телефонная связь с субъектами декларирования возможна, но только с официальных телефонов НАПК.
Напомним, ранее Госбанк предупредил о кибермошенниках, охотящихся за персональными данными.
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“ – Мама, купи собачку. – Нет! – Ну купи... – Я же тебе сказала: продай ее кому-нибудь другому.”