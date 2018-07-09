Сирийские повстанцы в результате одной атки убили сразу семерых российских солдат

Мир

Противники правящего сирийского режима убили 8 июля семерых российских военных на юге Сирии в провинции Дераа в районе населенного пункта Ум аль-Мийазин. Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на медиаканал Nors For Studies.

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«Жители села Ум Аль-Мийазин открыли огонь по семерым российским солдатам и убили всех, что вызвало ряд авиаударов по селу», — идет речь в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошел в воскресенье, 8 июля.

Позже в другом сообщении медиаканал со ссылкой уже на свои источники сообщил, что информация о ликвидации российских военных возле села является достоверной.

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При этом отмечалось, что операция была проведена молодежью села Ум Аль-Мийазин против блок-поста российских оккупационных войск и сил Асада в районе моста в 11:00, до вхождения российских оккупантов и сил Асада в село.

Раньше сирийские медиа-ресурсы сообщали, что в южную провинцию Даръа, где сейчас проходит наступление войск режима Асада и союзников, прибыли подразделения российской военной полиции с бронетехникой, опубликовав соответствующие фото.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Сирии достигнуты договоренности между правительством Башара Асада и повстанцами в городе Босра о вступлении в силу режима прекращения огня на юге провинции Даръа.