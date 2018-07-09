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Болельщики «горячо» встретили сборную Бразилии по футболу на родине (видео)
Пятикратные чемпионы мира бразильцы вернулись домой после выступления на ЧМ-2018. Правда, особой радости среди болельщиков замечено не было: в аэропорту Рио-де-Жанейро их встречали всего 30 человек, при этом к самым преданным фанатам вышли всего два футболиста — Дуглас Коста и Коутиньо.
А вот по дороге от аэропорта «пентакампеонов» ожидал куда более «горячий» прием: болельщики перекрыли дорогу и забросали автобус сырыми яйцами и помидорами, выразив тем самым возмущение выступлением команды на мундиале. Лишь после того, как фанатов отогнал в сторону полицейский, автобус смог продолжить свой путь.
Восторженные болельщики Бразилии встречают свою сборную дома. pic.twitter.com/b4I1ASe6e8— Народный Комиссар (@narkom__1937_) 9 июля 2018 г.
Напомню, что сборная Бразилии уступила в четвертьфинале турнира Бельгии (1:2). Таким образом, в четверке сильнейших команд ЧМ-2018 остались лишь представители Европы.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что согласно примете в финале ЧМ-2018 сразятся Франция и Хорватия.
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