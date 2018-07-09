Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Болельщики «горячо» встретили сборную Бразилии по футболу на родине (видео)

19:38 9 июля 2018   257
бразильские болельщики
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Пятикратные чемпионы мира бразильцы вернулись домой после выступления на ЧМ-2018. Правда, особой радости среди болельщиков замечено не было: в аэропорту Рио-де-Жанейро их встречали всего 30 человек, при этом к самым преданным фанатам вышли всего два футболиста — Дуглас Коста и Коутиньо.

А вот по дороге от аэропорта «пентакампеонов» ожидал куда более «горячий» прием: болельщики перекрыли дорогу и забросали автобус сырыми яйцами и помидорами, выразив тем самым возмущение выступлением команды на мундиале. Лишь после того, как фанатов отогнал в сторону полицейский, автобус смог продолжить свой путь.

Напомню, что сборная Бразилии уступила в четвертьфинале турнира Бельгии (1:2). Таким образом, в четверке сильнейших команд ЧМ-2018 остались лишь представители Европы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что согласно примете в финале ЧМ-2018 сразятся Франция и Хорватия.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Не знаете, где в этом году можно недорого отдохнуть? — Знаю. На диване...

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины