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Туристку, недовольную отдыхом в Египте, приговорили к восьми годам тюрьмы
В Египте приговорили к восьми годам тюрьмы жительницу Ливана Мону аль-Мазбух. В мае текущего года туристка записала видео о своем испорченном отдыхе в Египте и вскоре была арестована в аэропорту Каира при попытке покинуть страну.
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Как сообщает EgyptIndependent, обвинения, предъявленные Моне аль-Мазбух, включали «умышленное распространение ложной информации, направленной на подрыв общественных устоев» и «оскорбление религиозных чувств». Кроме тюремного срока, туристку приговорили еще и к штрафу — предстоит выплатить около 600 долларов.
В основу обвинений легла 10-минутная видеозапись, которую Мона опубликовала сначала на своей странице в Facebook, а затем подписчики разнесли по социальной сети. Женщина, не выбирая выражений, рассказала об испорченном отпуске, не оправдавших ожидание ресторанах и о постоянных сексуальных домогательствах со стороны водителей такси и просто прохожих на улице. Египтяне удостоились характеристики «самых грязных людей», а в целом Египет был назван «страной нищих и сутенеров». В итоге туристка пришла к выводу, что страна заслуживает своего президента и его политики.
Позднее Мона аль-Мазбух удалила ролик с оскорблениями и записала новое видео, где извинялась за свой поступок и заверяла, что не хотела оскорблять всех египтян.
Изначально приговор туристке, вынесенный 7 июля, предполагал 11 лет в заключении. 9 июля стало известно, что срок по неизвестным причинам скостили. Слушание апелляции назначено на 29 июля.
Напомним, в июне президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси продлил еще на три месяца режим чрезвычайного положения в стране.
Фото traveller.com.au
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