Происшествия

На Ривненщине умер полицейский, на которого напал дебошир с вилами

В Ровно умер молодой полицейский Александр Гордейчук, ставший жертвой пьяного дебошира с вилами. После полученных тяжелых травм полицейских впал в кому, и врачи несколько дней боролись за его жизнь. 9 июля стало известно, что полицейский скончался. Об этом сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.

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Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 25-летний сержант полиции из группы реагирования 1 июля выехал на вызов о соседской ссоре. Там на полицейского напал вооруженный неадекватный мужчина: нанес несколько ударов в плечо, выстрелил из ружья, ударил правоохранителя прикладом по голове, причинив тяжелую черепно-мозговую травму.