В «Батьківщине» рассказали о ходе обсуждения новой Конституции Украины

Политика

«Профессиональное обсуждение новой Конституции Украины по инициативе лидера „Батьківщины“ Юлии Тимошенко уже началось», — цитирует партийный сайт народного депутата Алексея Рябчина, который сообщил об этом в прямом эфире «Радио НВ», отвечая на вопрос о том, ведется ли дискуссия об изменении Конституции Украины.

Он напомнил, что 15 июня на презентации «Нового курса Украины» в Киеве Юлия Тимошенко озвучила мысли относительно видения новой концепции Основного Закона Украины, работа над которым велась последние годы.

«Сегодня, по инициативе лидера „Батьківщини“, происходят профессиональные обсуждения положений новой Конституции, то есть нового общественного договора. К обсуждению привлечено более 80 ученых, специалистов и представителей гражданского общества», — рассказал политик.

По его словам, по понедельникам проходят обсуждения с модераторством самой Юлии Тимошенко, а впоследствии планируется проводить подобные мероприятия во всех регионах Украины.

«Это очень профессиональная профессиональная дискуссия, результатом которой станет концепция новой Конституции Украины», — добавил он.

Алексей Рябчин отметил, что это будут не точечные изменения в Основной закон, а целостный проект нового общественного договора, новой Конституции, который по соглашению участников дискуссии должен быть принят на референдуме.