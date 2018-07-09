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Верховная Рада решила отгородиться от журналистов
Регламентный комитет парламента рекомендует Верховной Раде выделить отдельную зону для журналистов в здании ВР. Так в Раде отреагировали на недавний инцидент с вызывающим поведением журналисток в здании высшего законодательного органа.
Так, предлагается на третьем этаже Верховной Рады выделить зону под пресс-центр и рабочие места для журналистов. Доступ на первый и второй этажи здания предлагается сделать по служебным удостоверениям, временным и гостевым билетам. Кроме народных депутатов, попасть туда смогут представители органов государственной власти и местного самоуправления, общественные организации. Регламентный комитет также рекомендовал разработать порядок лишения акредитации работников СМИ за нарушения законодательства или профессиональной этики журналиста.
Как сообщают Українські новини, глава пресс-службы аппарата Рады Ирина Кармелюк уточнила, что в данный момент каких-либо ограничений для журналистов в кулуарах не намечается.
Напомним, ранее Верховная Рада отменила аккредитацию двум сотрудницам СМИ за скандальное неуважение к парламенту. Одна из журналисток сделала фото в парламенте, демонстрируя на камеру неприличный жест. Вторая журналистка поплатилась за то, что на своей странице в соцсети прокляла депутатов.
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