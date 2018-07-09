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Нацбанк выясняет, кто выбросил резаные гривни на окраине Днепра (видео)
В Нацбанке пока не выяснили, откуда на окраине Днепра появились мешки с резаными гривнями. К расследованию привлечены правоохранительные органы.
Измельченные гривни были найдены в лесопосадке на Криворожском шоссе. Резаные купюры были упакованы в мешки с печатями НБУ. Всего было найдено около 30 мешков «денежного мусора».
Нацбанк уже направил запрос в компанию, которая должна была утилизировать измельченные банкноты в соответствии с установленной процедурой.
Нацбанк уточнил, что официальная процедура измельчения применяется только к изношенным банкнотам, изымаемым из обращения. Территориально процедура осуществляется в региональных подразделениях НБУ и в центральном хранилище в Киеве. Банкноты режутся на мелкие части, измельченная масса собирается в мешки или подается в специальный пресс, который формирует из измельченной массы брикеты. Уничтожение банкнот происходит полностью в автоматическом режиме. Измельченная масса утилизируется на специализированных мусорных полигонах твердых промышленных отходов.
Напомним, в 2017 году в Украине было изъято из обращения более 10 тыс. поддельных банкнот.
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