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«Динамо» одержало победу над участником Лиги Европы (видео)
Вице-чемпион Украины активно готовится к старту нового сезона. На тренировочном сборе, который команда Александра Хацкевича проводит в австрийских Альпах, «бело-синие» провели четвертый спарринг, в котором обыграли румынский «Ботошани».
Единственный гол в матче в ворота участника Лиги Европы («Ботошани», хоть и занял восьмое место в национальном первенстве, пробился в еврокубки из-за того, что сразу четыре румынских клуба не получили лицензию от УЕФА) забил уже на четвертой минуте 20-летний полузащитник Богдан Леднев.
Отмечу, что во втором тайме румынские футболисты не реализовали пенальти, а еще в двух случаях динамовцев спасал каркас ворот.
Таким образом «Динамо» продолжило свою серию без поражений на нынешнем сборе — в четырех спаррингах подопечные Александра Хацкевича одержали две победы и дважды сыграли вничью.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» спаслось от поражения в матче с обладателем «бронзы» суперлиги Китая.
Фото fcdynamo.kiev.ua
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