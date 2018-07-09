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Спорт

«Динамо» одержало победу над участником Лиги Европы (видео)

21:35 9 июля 2018   170
футбол
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Вице-чемпион Украины активно готовится к старту нового сезона. На тренировочном сборе, который команда Александра Хацкевича проводит в австрийских Альпах, «бело-синие» провели четвертый спарринг, в котором обыграли румынский «Ботошани».

Единственный гол в матче в ворота участника Лиги Европы («Ботошани», хоть и занял восьмое место в национальном первенстве, пробился в еврокубки из-за того, что сразу четыре румынских клуба не получили лицензию от УЕФА) забил уже на четвертой минуте 20-летний полузащитник Богдан Леднев.

Отмечу, что во втором тайме румынские футболисты не реализовали пенальти, а еще в двух случаях динамовцев спасал каркас ворот.

Таким образом «Динамо» продолжило свою серию без поражений на нынешнем сборе — в четырех спаррингах подопечные Александра Хацкевича одержали две победы и дважды сыграли вничью.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» спаслось от поражения в матче с обладателем «бронзы» суперлиги Китая.

Фото fcdynamo.kiev.ua

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