Здоровье

Где в Киеве с 10 по 13 июля можно проверить основные показатели здоровья

В рамках проекта «Врач в вашем доме» в пунктах недалеко от дома можно провести экспресс-тестирование

Проект «Врач в вашем доме» сейчас внедряется во всех столичных районах — после того как его опробовали в Подольском районе. Только за первую неделю к медработникам, которые дежурили в разных пунктах, обратилось более 3,5 тысячи киевлян. Как убедились медицинские работники, которые обследовали пациентов, большинство из них имеют проблемы со здоровьем: чрезмерный вес, у более половины пациентов повышено давление, у 10 процентов обследованных высокий показатель сахара в крови, у 20 процентов — повышенный уровень холестерина. Немало рисков, связанных с употреблением алкоголя, курением.

Тем, у кого обнаружены отклонения от нормы, рекомендовано обратиться к врачу, с которым подписана декларация на обслуживание, для дальнейшего дообследования.

На этой неделе измерить давление, узнать об уровне холестерина, сахара, индексе веса, выявить на ранних стадиях сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет и т. д. можно в медпунктах, которые будут дежурить по городу:

10 июля

10.00−15.00

Голосеевский район — ул. Заболотного, 148;

Дарницкий район — парк Партизанской славы; ул. Срибнокильская, 19-б (аптека «ФармСоюз»); на пересечении улиц Ялтинской и Сормовской; парк Воинов-интернационалистов;

Деснянский район — ул. Милютенко, 10; ул. Сабурова, 3;

Днепровский район — проспект Ватутина, 4а (жэк № 412); ул. Шумского, 6-б (жэк № 418); ул. Минина, 4а (отделение Пенсионного фонда); ул. Гагарина, 19/30 (библиотека имени Гончара); ул. Челябинская, 9-г (жэк № 405);

Оболонский район — ул. Приречная, 5 (Оболонская набережная); ул. Вышгородская, 54-а (сквер);

Подольский район — возле пересечения улиц Волошской и Введенской; на проспекте Свободы, 22 («Фармация» № 51);

Печерский район — ул. Мазепы, 2; ул. Подвысоцкого, 4а;

Соломенский район — проспект Воздухофлотский, 41; ул. Волынская, 2 (центр соцобслуживания населения); бульвар В. Гавела, 83-а (центр соцобслуживания населения);

Шевченковский район — пересечение улиц Владимирской и Рейтарской; ул. Зоологическая (возле дома № 4); ул. Салютная, 4; ул. Щусева, 10-а;

10.00−13.00 — улица Пимоненко, 13-а (возле бизнес-центра);

Святошинский район, 9.00−12.00 — улица Гната Юры, 14-б.

11 июля

10.00−15.00

Голосеевский район — ул. Левитана, 3;

Дарницкий район — парк Партизанской славы; Днепровская набережная, 19-б (центр оказания админуслуг); на пересечении улиц Ялтинской и Сормовской; ул. Кошица, 11 (возле райадминистрации);

Деснянский район — ул. Милютенко, 10; ул. Каштановая, 7 (центр занятости);

Днепровский район — ул. Кибальчича, 13-б (жэк № 409); ул. Шумского, 6-б (жэк № 418); ул. Миропольская, 1 (жэк № 77); переулок Карельский, 3 («Сильпо»); бульвар Русановский, 4 (возле отделения соцадаптации);

Оболонский район — ул. Озерная, 18а (площадка возле управления соцзащиты населения); ул. Рокоссовского, 2−4 (сквер возле бювета);

Печерский район — ул. Мечникова, 8; Тверской тупик, 10;

Подольский район — возле пересечения улиц Волошской и Введенской; ул. Порика, 13 («Фармация» № 48);

Соломенский район — проспект Воздухофлотский, 41 (райадминистрация); бульвар В. Гавела, 9-б (парк «Орлятко»); Соломенская площадь (парк имени Островского);

Шевченковский район — на пересечении улиц Владимирской и Рейтарской; ул. Зоологическая, 2; ул. Салютная, 4; ул. Щусева, 10а;

Святошинский район:

9.00−12.00 — ул. Г. Юры, 14-б;

10.00—13.00 — ул. Чернобыльская, 16/80;

12 июля

10.00−15.00

Голосеевский район — ул. Заболотного, 148;

Дарницкий район — парк Партизанской славы; ул. Срибнокильская, 19-б (аптека «ФармСоюз»); на углу улиц Ялтинской и Сормовской; парк «Позняки»;

Деснянский район — ул. Милютенко, 10; ул. Милославская, 4;

Днепровский район — ул. Курнатовского, 7-а (управление труда и соцзащиты населения); ул. Шумского, 6-б (жэк № 418); ул. Миропольская, 13-а (жэк № 404); ул. Челябинская, 9-г (жэк № 405); переулок Хорольский, 5/11 (аптека № 50 «Фарм-трейд»);

Оболонский район — ул. Маршала Тимошенко, 18 (сквер); ул. Майорова, 1−2 (перекресток возле ТЦ «Полярный»);

Печерский район — ул. Цитадельная, 5/9; ул. Подвысоцкого, 13;

Подольский район — перекресток улиц Волошской и Щекавицкой; ул. Маршала Гречко, 14 («Фармация» № 95);

Соломенский район — проспект Воздухофлотский, 41; ул. Волынская, 2; бульвар В. Гавела, 83а;

Шевченковский район — на пересечении улиц Рыбалко и Шолуденко (возле стадиона «Старт»); ул. Зоологическая, 2; ул. Салютная, 4; ул. Щусева, 10-а;

10.00−13.00 — ул. Татарская, 36/5 (сквер);

Святошинский район:

9.00−12.00 - ул. Г. Юры, 14-б.

13 июля

10.00−15.00

Голосеевский район — ул. Левитана, 3;

Дарницкий район — парк Партизанской славы; Днепровская набережная, 19-б; на пересечении улиц Ялтинской и Сормовской; ул. Завальная, 1-в (площадка перед строением);

Деснянский район — ул. Милютенко, 10;

Днепровский район — бульвар Перова, 36 (жэк № 408); ул. Шумского, 6-б (жэк № 418); ул. Жмаченко (парк «Победа»); ул. Сосницкая, 10, 19, 21, (между домами); ул. Энтузиастов, 43/1 (жек № 420);

Оболонский район — ул. Героев Днепра, 31 (возле рынка «Люкс»); ул. Рокоссовского, 5 (возле школы № 9);

Печерский район — ул. Мазепы, 2; ул. Подвысоцкого, 13;

Подольский район — возле пересечения улиц Волошской и Щекавицкой; ул. Гречко, 20-а (центр занятости);

Соломенский район — проспект Воздухофлотский, 41;

Шевченковский район — проспект Победы (возле дома № 66); на пересечении улиц Хмельницкого и Гончара (возле сквера); ул. Салютная, 4; ул. Щусева, 10а;

Святошинский район:

09.00−12.00 — ул. Г. Юры, 14-б,

10.00−13.00 — ул. Чернобыльская, 16/80.

Напомним, что до 31 июля в Киеве все желающие могут проверить здоровье с помощью мобильного флюорографа.