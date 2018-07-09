В одном из районов Киева запретили продовольственные ярмарки

Общество

Один из районов Киева решил полностью отказаться от продовольственных ярмарок в летний период. До осени в Оболонском районе ярмарочные мероприятия отменяются.

Как объяснила Оболонская районная госадминистрация, уличную торговлю продуктами решено свернуть во избежание вспышек острых кишечных заболеваний и пищевых отравлений среди населения.

В других районах ярмарки будут проводиться, но с ограничениями. Учитывая температуру воздуха, с 5 июля запрещено торговать на ярмарках скоропортящимися продуктами. Под запрет попали свежее мясо и мясопродукты, колбасные и мясные изделия, молоко и молочные продукты, свежая (свежемороженная) и копченая (вяленая) рыба.