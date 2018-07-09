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- 21:55 В одном из районов Киева запретили продовольственные ярмарки
В одном из районов Киева запретили продовольственные ярмарки
Один из районов Киева решил полностью отказаться от продовольственных ярмарок в летний период. До осени в Оболонском районе ярмарочные мероприятия отменяются.
Как объяснила Оболонская районная госадминистрация, уличную торговлю продуктами решено свернуть во избежание вспышек острых кишечных заболеваний и пищевых отравлений среди населения.
В других районах ярмарки будут проводиться, но с ограничениями. Учитывая температуру воздуха, с 5 июля запрещено торговать на ярмарках скоропортящимися продуктами. Под запрет попали свежее мясо и мясопродукты, колбасные и мясные изделия, молоко и молочные продукты, свежая (свежемороженная) и копченая (вяленая) рыба.
влажность:
давление:
ветер:
“ — Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...”