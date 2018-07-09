В зону отчуждения ЧАЭС вернулись бурые медведи (видео)

Общество

В Украине экологи отмечают явные позитивные изменения, касающиеся биоразнообразия в дикой природе. Так, в зону отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС вернулись бурые медведи, а в Волынской области замечен краснокнижный вид аистов.

Бурого медведя в зоне отчуждения ученым удалось не только сфотографировать, но и заснять на видео. Считалось, что последние медведи покинули украинское Полесье еще в XIX веке. До начала 2000-х годов не было никаких свидетельств восстановления вида на этой территории. В 2003 году ученые впервые за много лет зафиксировали следы бурого медведя в зоне отчуждения, а в 2014-м впервые с помощью фотоловушек удалось получить снимки медведя. Летом 2018 ученые смогли снять хищника на видео. Об этом сообщает Госагентство по управлению зоной отчуждения.

В Шацком национальном парке (Волынская область) ученым удалось с помощью фотоловушек подтвердить возвращение черного аиста. Как сообщает BBC News Украина, орнитологи установили, что вернувшийся аист — самка, родившаяся в Украине, а в возрасте двух лет окольцованная в Израиле. Птица является долгожителем среди сородичей. В среднем черный аист живет до 10 лет, а прилетевшей в Украину особи уже 18.

Напомним, ранее было анонсировано, что на крупных автотрассах появятся так называемые экологические коридоры, обеспечивающие свободное перемещение диких хищников.