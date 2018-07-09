Новым главой МИД Британии стал противник Brexit

Мир

Понедельник, 9 июля, выдался крайне тяжелым для премьер-министра Великобритании. Тереза Мэй лихорадочно пытается спасти своей правительство, которое рассыпается на глазах после знаковых отставок. Как уже сообщали «ФАКТЫ», сначала свой пост покинул министр по вопросам выхода Британии из состава ЕС Дэвид Дэвис. Затем ушел в отставку глава МИД Борис Джонсон.

Мэй уже нашла замену обоим. Как стало известно поздно вечером 9 июля, новым министром иностранных дел Великобритании назначен Джереми Хант (на фото в заголовке). Это опытный политик. До сих пор он занимал пост министра здравоохранения, причем делал это на протяжении шести лет, что является рекордом в истории королевства.

Примечательно, что Хант в отличие от Джонсона, который является ярым сторонником Brexit, на референдуме 2016 года голосовал за то, чтобы Британия осталась в составе ЕС. Западные СМИ увидели в этом знак того, что Соединенное Королевство может передумать и отказаться от развода с Евросоюзом.

Выступая 9 июля в парламенте перед своими однопартийцами-консерваторами, Мэй призвала их дать ей возможность завершить начатое. Она подчеркнула, что ее отставка и развал кабинета министров будет означать простую передачу ключей от Даунинг-стрит, 10 лейбористам.

Пока не ясно, чем закончится этот неожиданный политический кризис в Великобритании. Европа насторожилась в ожидании.

А пока королева Елизавета IIутвердила кандидатуру Джереми Ханта на посту главы МИД.