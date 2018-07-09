Украинцы поставили ФИФА «единицу»

Спорт

Украинские болельщики буквально за сутки обвалили рейтинг официальной страницы Международной футбольной организации (ФИФА) в Facebook. Такая реакция вызвана решением главного футбольного органа вынести предупреждение защитнику сборной Хорватии Домагою Виде, который, отмечая победу в четвертьфинале над Россией, произнес на камеру слоган «Слава Украине!»

Отмечу, что каждый посетитель, заходя на страницу ФИФА, может ей оценку — от одной звездочки до пяти. До вчерашнего дня самой популярной оценкой была «пятерка» (16 тысяч), сейчас же основательно вперед вырвалась «единица» (129 тысяч). Негативные оценки появляются на странице с завидной регулярностью и в основном сопровождаются подписями «Слава Украине!» на разных языках.

Также напомню, что из-за возникшего конфликта Хорватский футбольный союз вынужден был отстранить от выполнения своих обязанностей менеджера команды Огнена Вукоевича, записывавшего вместе с Видой видеоролик и впоследствии выложивший его в Интернет.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что фанаты киевского «Динамо» поблагодарили Виду за поддержку.