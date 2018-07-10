Свитолина прекратила выступления на Уимблдоне в смешанных парах

Спорт

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина в паре с французом Николя Маю уступила во втором круге Уимблдона в турнире смешанных пар. Поединок с дуэтом Андреа Сестино-Главачкова (Чехия) / Эдуард Роже-Васслен (Франция), который продлился чуть больше часа, завершился в двух сетах с одинаковым счетом — 3:6, 3:6.

Также в миксте принимала участие еще одна украинка Людмила Киченок, но выбыла из борьбы, не выходя на корт: неявка на матч второго круга против пары Мате Павич (Хорватия) / Габриэла Дабровски (Канада) связана с тем, что партнер украинки Артем Ситак из Новой Зеландии вышел в четвертьфинал парного турнира, отказавшись от участия в соревнованиях смешанных пар.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинская теннисистка выиграла турнир в Риме.