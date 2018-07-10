Украина

В Симферополе в исправительной колонии № 1 состоялась встреча осужденного по «делу украинских диверсантов» Андрея Захтея с супругой Оксаной. Об этом пишет Крым.Реалии.

По словам Оксаный Захтей, ей удалось добиться первого длительного свидания с мужем за два года.

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«Скажем так, психологически — это немного другой человек, нервный. Здоровье — это отдельная тема, его нужно будет долго ставить на ноги, после того, как он выйдет. Спать на боку он не может, головные боли, руки отекают. В месте перелома ребер — наросты, из-за того, что его били»,— рассказала Захтей.

Российские спецслужбы заявляют, что задержанные в 2016 году Евгений Панов и Андрей Захтей были членами «группы диверсантов», которая якобы планировала совершить теракты на объектах туристической и социальной инфраструктуры полуострова.

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Власти Украины отрицают российские обвинения в адрес украинцев и называют их «провокацией» российских спецслужб.

Ранее сообщалось, что Захтей подписал досудебное соглашение со следствием. Одним из условий подписания соглашения со стороны следствия был отказ Захтея от адвоката по соглашению.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в феврале текущего года так называемый «Верховный суд» аннексированного Крыма вынес приговор фигуранту дела «украинских диверсантов» Андрею Захтею, осудив его к 6,5 годам колонии строгого режима и к штрафу в размере 220 тысяч рублей (около 105 тысяч гривен). Захтея признали виновным по четырем статьям УК РФ, включая подготовку к диверсии. 9 июня пришло сообщение о том, что Андрея Захтея этапировали из СИЗО в исправительную колонию № 1 в Симферополе.​