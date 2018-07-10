Матиос: Следственный эксперимент с минометом "Молот" перенесен

Украина

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос попросил главу Минобороны Степана Полторака перенести с 10 июля на 11 июля проведение следственного эксперимента с минометами «Молот».Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Следственный эксперимент в рамках проведения военной, баллистической, взрывотехнической, химической экспертизы причин детонации миномета М120−15 „Молот“ пройдет в среду 11.07.2018 года. Основная причина — решение Ровенского суда о проведении указанной экспертизы специалистами КНИИСЭ (Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз) получена следствием лишь в 17:00, сегодня, 09.07.2018 г. »,— сообщил он.

Читайте также: Минометы работали без предохранителей: Матиос о ЧП на полигоне

По словам Матиоса, для следственного эксперимента отобраны минометы «Молот» с той же заводской партии, что и миномет, который взорвался и стал причиной гибели украинских бойцов.

«Сочувствую близким и родным погибших и раненых бойцов 128 бригады»,— написал Матиос.

Главный военный прокурор также обнародовал на своей странице в соцсети сканкопию своего письма Полтораку, в котором указывает, что следственным управлением ГУ Нацполиции в Ровенской области осуществляется досудебное следствие уголовного производства по фактам детонации миномета М120−15 «Молот» во время проведения учебных стрельб.

Читайте также: Названы две версии гибели военных на полигоне в Ривненской области

В письме указывается, что с целью проведения следственного эксперимента руководству Минобороны Украины направлено ходатайство о привлечении специалистов Вооруженных сил Украины и выделении необходимых боеприпасов в качестве экспериментальных образцов. Минобороны удовлетворило данное ходатайство и выделило запрашиваемых специалистов и средства для проведения следственного эксперимента 10 июля.

Вместе с тем, в письме Матиос отмечает, что в связи с тем, что экспертам, которые обязательно должны принимать участие в эксперименте, необходимо время для ознакомления с материалами уголовного производства и определения методики исследования, ходатайствую о перенесении привлечения указанных специалистов и вооружения на 11.07.18 г. «

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ходе бригадных тактических учений с боевой стрельбой на Ровенском общевойсковом полигоне ранним утром 6 июля произошел разрыв 120-мм миномета «Молот» разработки входящего в госконцерн «Укроборонпром» ПАО «Маяк» (Киев), в результате которого трое военнослужащих погибли, еще девять получили ранения различной степени тяжести. Командующий Сухопутных войск ВСУ принял решение о приостановке учений. Назначено служебное расследование для выяснения причин трагедии.

В это же день, 6 июля Военная прокуратура Ровенского гарнизона сообщила, что проводит досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения правил обращения с боеприпасами, повлекшее гибель и телесные повреждения нескольких человек (ч.3 ст. 414 Уголовного кодекса Украины).

Также напомним, что украинский 120-мм миномет «Молот» был оснащен современным прицелом MUM 706M, имеет специальный предохранитель на дульной части от двойного заряжания. Вес в боевом положении — 210 кг. Скорострельность миномета — 12 выстр./мин, дальность поражения вражеских целей — более 7 км. Поставки «Молотов» в армию начаты «Укроборонпромом» в марте 2016 года, за это время в армию поставлено несколько сотен минометов.