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Оператор Vodafone Украина возобновил работу в Донецке и Луганске
Связь украинского мобильного оператора Vodafone снова стала доступной жителям оккупированных «ДНР» и «ЛНР». Об этом сообщают «Новости Донбасса» со ссылкой на жителей контролируемых боевиками территорий.
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Кроме того, о возобновлении работы сети также пишут пользователи соцсетей. Люди отмечают, что связь Vodafone снова функционирует и в других городах.
В пресс-службе Vodafone в комментарии «Новостям Донбасса» сообщили, что место обрыва находится в «серой зоне».
«Согласно последней информации, необходимые разрешения на проведение работ получены. Специалисты приступили к ремонту», — прокомментировала пресс-секретарь компании Виктория Павловская.
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Ранее сообщалось, что утром 9 июля связь Vodafone исчезла во многих городах так называемых «народных республик».
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