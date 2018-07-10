В Киеве заминировали супермаркет (видео)

Происшествия

В понедельник, 9 июля, около 22.00 правоохранителям поступило сообщении о минировании супермаркета «Фуршет» возле станции метро «Выдубичи». Об этом сообщает «Информатор».

Из супермаркета были эвакуированы все посетители и сотрудники. На место приехали карета скорой помощи, пожарные, патрульная полиция и взрывотехники.

В здание завели полицейского пса для поиска взрывоопасных веществ и оружия. На данный момент на месте работают спецслужбы для подтверждения или опровержения минирования.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», полиция вычислила телефонного хулигана, из-за действий которого пришлось эвакуировать главный офис «Киевстара» в Киеве. Ложное сообщение о минировании здания стало причиной масштабного сбоя в работе оператора.