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Турция официально сменила форму правления
Реджеп Тайип Эрдоган принес присягу в качестве первого главы турецкого государства периода Президентской Республики. Об этом сообщает агентство Anadolu.
Тем самым Турция официально сменила форму правления с парламентской на президентскую республику.
Во время церемонии инаугурации исполняющий обязанности главы парламента Турции Дурмуш Йылмаз передал Эрдогану удостоверение президента страны.
«Все прошло прекрасно на глазах у всего народа. Надеюсь, что и дальше в Турции все будет протекать хорошо», — заявил после инаугурации Эрдоган.
Ранее правительство Турции передало свои полномочия президенту страны в соответствии с переходом от парламентской к президентской форме правления.
Напомним, переход к президентской форме правления стал результатом выборов, которые прошли в Турции в июне 2018 года, после чего правительство Турции передало свои полномочия президенту. В ряд законов и подзаконных актов с 1924 года по 2017-й были внесены изменения.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган откликнулся на призыв приобщиться к борьбе за освобождение голодающих украинцев-политзаключенных в российских тюрьмах и оккупированном Крыму.
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