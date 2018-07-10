Мир

Реджеп Тайип Эрдоган принес присягу в качестве первого главы турецкого государства периода Президентской Республики. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Тем самым Турция официально сменила форму правления с парламентской на президентскую республику.

Во время церемонии инаугурации исполняющий обязанности главы парламента Турции Дурмуш Йылмаз передал Эрдогану удостоверение президента страны.

«Все прошло прекрасно на глазах у всего народа. Надеюсь, что и дальше в Турции все будет протекать хорошо», — заявил после инаугурации Эрдоган.

Ранее правительство Турции передало свои полномочия президенту страны в соответствии с переходом от парламентской к президентской форме правления.

Напомним, переход к президентской форме правления стал результатом выборов, которые прошли в Турции в июне 2018 года, после чего правительство Турции передало свои полномочия президенту. В ряд законов и подзаконных актов с 1924 года по 2017-й были внесены изменения.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган откликнулся на призыв приобщиться к борьбе за освобождение голодающих украинцев-политзаключенных в российских тюрьмах и оккупированном Крыму.