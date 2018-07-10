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В США поезд столкнулся с автомобилем, погибли люди (видео)

4:26 10 июля 2018   80
Поезд столкнулся с автомобилем в США
Инф. «ФАКТОВ»

Два человека погибли в результате аварии, в ходе которой поезд протаранил автомобиль в американском штате Калифорния. Об этом сообщает Fox News.

Уточняется, что инцидент произошел в городе Сан-Хосе.

По данным телекомпании, поезд врезался в автомобиль, когда тот пересекал железнодорожные пути, протащил машину по путям, после чего сам частично сошел с рельсов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в России автобус с украинцами въехал в грузовик, есть жертвы.

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