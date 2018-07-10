Мир

В США поезд столкнулся с автомобилем, погибли люди (видео)

Два человека погибли в результате аварии, в ходе которой поезд протаранил автомобиль в американском штате Калифорния. Об этом сообщает Fox News.

Hard to watch: Surveilance video from @HapasBrewing shows @VTA light rail train crash into car in #SanJose this afternoon. Patrons rushed to help. 2 people in car died. @SanJosePD now investigating. Witnesses say it appears car didn't yield. #ktvu pic.twitter.com/0ovfNYzdbs — Azenith Smith (@AzenithKTVU) 9 июля 2018 г.

Уточняется, что инцидент произошел в городе Сан-Хосе.

По данным телекомпании, поезд врезался в автомобиль, когда тот пересекал железнодорожные пути, протащил машину по путям, после чего сам частично сошел с рельсов.

#VTA light rail collided with vehicle. Two people inside the car are dead. It happened on Lincoln Ave near Auzerais Ave. in #SanJose. Photo courtesy: Raymond Perez pic.twitter.com/02RBf9Tt6C — Lilian Kim (@liliankim7) 8 июля 2018 г.

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