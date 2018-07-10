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В США поезд столкнулся с автомобилем, погибли люди (видео)
Два человека погибли в результате аварии, в ходе которой поезд протаранил автомобиль в американском штате Калифорния. Об этом сообщает Fox News.
Hard to watch: Surveilance video from @HapasBrewing shows @VTA light rail train crash into car in #SanJose this afternoon. Patrons rushed to help. 2 people in car died. @SanJosePD now investigating. Witnesses say it appears car didn't yield. #ktvu pic.twitter.com/0ovfNYzdbs— Azenith Smith (@AzenithKTVU) 9 июля 2018 г.
Уточняется, что инцидент произошел в городе Сан-Хосе.
По данным телекомпании, поезд врезался в автомобиль, когда тот пересекал железнодорожные пути, протащил машину по путям, после чего сам частично сошел с рельсов.
#VTA light rail collided with vehicle. Two people inside the car are dead. It happened on Lincoln Ave near Auzerais Ave. in #SanJose. Photo courtesy: Raymond Perez pic.twitter.com/02RBf9Tt6C— Lilian Kim (@liliankim7) 8 июля 2018 г.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в России автобус с украинцами въехал в грузовик, есть жертвы.
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“ Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток... ”