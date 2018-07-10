Украина

В Киеве с 10 по 15 июля проводятся продовольственные ярмарки

На традиционных ярмарках горожанам предложат сельзохпродукцию от аграрных предприятий, фермерских хозяйств и предпринимателей. Во время уличной торговли можно приобрести свежие овощи и фрукты, мед, бакалею, но в связи с жарой на скоропортящуюся продукцию вводится запрет (мясо и мясо-молочные товары, рыбу и рыбные изделия) — их нельзя предлагать на распродажах. А в Оболонском районе вообще сворачивают ярмарки на весь летний период, чтобы избежать отравлений и вспышек кишечных заболеваний.

10 июля (вторник) продукцию доставят:

в Голосеевском районе — на проспект Науки, 88, улицу Владимирскую, 80−86а;

в Дарницком — на улицу Харченко, 41−47, пересечение улиц Чубинского и Пасхалина;

в Днепровском — на улицу Микитенко, 21−27;

в Подольском — на улицу Светлицкого, 33;

в Святошинском — на улицу Гната Юры, 5, пересечение проспекта Победы, 73/1 и улицы Кулибина;

в Шевченковском — на улицы Бульварно-Кудрявскую, 2−4, Багговутовскую, 1.

11 июля (среда) ярмарки пройдут:

в Голосеевском районе — на Стратегическом шоссе (между проспектом Науки и улицей Малокитаевской), на улице Демиевской, 45 -47;

в Дарницком — на улице Анны Ахматовой, 31, пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина (Ильича);

в Днепровском — на проспекте Соборности, 2−20, улице Вершигоры, 1;

в Печерском — на улице Большая Васильковская (между улицами Тверская и Ковпака);

в Подольском — на проспекте Правды, 5−11, улице Светлицкого, 33;

в Святошинском — на улице Подлесной, 8.

12 июля (четверг) горожане смогут купить продукты:

в Голосеевском районе — на улицах Новопироговской, 25, Ковпака (между улицами Большой Васильковской и Антоновича), Ломоносова (между улицами Стельмаха и Маричанской);

в Дарницком — на улице Харченко, 41−47, пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;

в Днепровском — на бульваре Перова, 8−10, улице Березняковской, 21−23, проспекте Генерала Ватутина, 12а;

в Печерском — на улице Московской, 2;

в Подольском — на улицах Оболонской, 23−35, Светлицкого, 33;

в Святошинском — на улице Гната Юры, 5, пересечении проспекта Победы, 73/1 и улицы Кулибина;

в Шевченковском — на улице Багговутовской, 1;

13 июля (пятница) распродажи организованы:

в Голосеевском районе- на проспекте Голосеевском, 116, проспекте Академика Глушкова, 25−53;

в Дарницком — на улице Анны Ахматовой, 31, пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;

в Деснянском — на улице Шолом-Алейхема (в границах улиц Милютенко и Маршала Жукова);

в Днепровском районе — на улицах Гродненской, 1/35−17а, Алма-Атинской, 64−74;

в Печерском — на пересечении улиц Первомайского и Мечникова, переулке Виноградном, 4−6;

в Подольском — в переулке Полковом (в границах улиц Белицкой и Полковой), на улице Светлицкого, 33;

в Святошинском — на улицах Подлесной, 8, Сельской, 16;

в Соломенском — на улице Просвещения (между улицами Вузовской и Кривоноса), переулке Ковальском (в границах улиц Металлистов и Смоленской);

в Шевченковском районе — на улицах Бульварно-Кудрявской, 2−4, Рижской, 1, Деревлянской, 16−20.

14 июля (суббота) сельхозярмарки запланированы:

в Голосеевском районе — на улицах Голосеевской, 4−10, Паньковской;

в Дарницком — на улице Ревуцкого, пересечении улиц Чубинского и Пасхалина;

в Печерском — на улице К. Билокур;

в Подольском — на проспекте Степана Бандеры (возле Куреневского парка), на улице Светлицкого, 33;

в Соломенском — на улице Героев Севастополя, 42 (между улицами Донца и Героев Севастополя, 35а);

в Шевченковском — на улице Б. Гаврилишина, 1−17 (Ванды Василевской);

15 июля (воскресенье) сельхозраспродажи предусмотрены в районах:

в Голосеевском — на улице Маршала Конева (в пределах улиц Касьяна и Ломоносова);

в Дарницком — на пересечении улиц Чубинского и Пасхалина;

в Днепровском — на улице Стальского (между улицами Радужной и Старосельской);

в Печерском — на улице И. Кудри (в границах улиц Иоанна Павла ІІ и Чигорина);

в Подольском — на улице Светлицкого, 33;

в Святошинском — на бульваре Академика Вернадского, 79;

в Соломенском — на улице Ф. Эрнста, 14а;

в Шевченковском — на улице Татарской, 32−38.