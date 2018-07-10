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Британская "Ким Кардашьян" похвасталась свежей клубничкой
Известная и высокооплачиваемая пышнотелая британская модель Деми Роуз, которую называют местной «Ким Кардашьян», решила порадовать поклонников свежим урожаем летней «клубнички». Об этом пишет «Обозреватель».
Для этого Деми сфотографировалась в соблазнительном боди, которое подчеркивает все ее выдающиеся части тела.
Снимок она сделала на кухне, где с аппетитом пробовала свежие летние ягоды.
Снимок очень понравился подписчикам Деми Роуз в Instagram: на данный момент фото собрало почти 330 тысяч лайков и несколько тысяч комментариев.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», украинская телеведущая шокировала сеть эпатажным образом.
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