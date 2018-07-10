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Шоу-бизнес

Британская "Ким Кардашьян" похвасталась свежей клубничкой

2:45 10 июля 2018   1171
Деми Роуз
Инф. «ФАКТОВ»

Известная и высокооплачиваемая пышнотелая британская модель Деми Роуз, которую называют местной «Ким Кардашьян», решила порадовать поклонников свежим урожаем летней «клубнички». Об этом пишет «Обозреватель».

Для этого Деми сфотографировалась в соблазнительном боди, которое подчеркивает все ее выдающиеся части тела.

Снимок она сделала на кухне, где с аппетитом пробовала свежие летние ягоды.

Снимок очень понравился подписчикам Деми Роуз в Instagram: на данный момент фото собрало почти 330 тысяч лайков и несколько тысяч комментариев.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», украинская телеведущая шокировала сеть эпатажным образом.

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