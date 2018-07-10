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Мир

Неожиданно: в Аргентине прошли протесты ПРОТИВ получения кредита МВФ

6:08 10 июля 2018   87
Демонстрации в Аргентине
Инф. «ФАКТОВ»

Аргентинский портал Excelsior сообщил о том, что в столице страны Буэнос-Айресе тысячи демонстрантов вышли на улицу, чтобы выразить свой протест в связи с выделением стране кредита Международного валютного фонда (МВФ).

Согласно сообщению, митингующие собрались у памятника Обелиск в центре города в день, когда Аргентина отмечает очередную годовщину независимости.

Демонстранты выступают против кредита, так как считают, что после выделения денег МВФ обяжет власти страны проводить дальнейшую политику сокращения государственных расходов и увольнений в государственном и частном секторе экономики.

В сообщении указывается, что МВФ одобрил предоставление Аргентине кредита в размере $ 50 млрд.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в НБУ считают, что Украина сможет справиться с погашением госдолга без МВФ.

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