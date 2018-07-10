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Украина

Агентство Moody's улучшило прогноз развития банковской системы Украины

6:45 10 июля 2018   27
Moody's
Инф. «ФАКТОВ»

Международное рейтинговое агентство Moody's повысило свой прогноз для украинской банковской системы со стабильного на позитивный. Об этом сообщает ЭП.

В агентстве считают, что кредитоспособность банков страны будет улучшаться в течение следующих 12 — 18 месяцев, что обусловлено улучшением качества активов и возвращению к прибыльности.

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«Экономика Украины будет продолжать постепенно восстанавливаться, стимулируя спрос на кредиты и улучшая возможности заемщиков по погашению своих кредитов. Теперь, когда банки признали большую часть своих неработающих кредитов, отчисления в провизии также должны снизиться, увеличивая прибыль»,— сказал аналитик Moody's Investors Service Лев Дорф.

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Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Международное агентство Standard & Poor's «с оговоркой» подтвердило кредитный рейтинг Украины.

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