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- 6:45 Агентство Moody's улучшило прогноз развития банковской системы Украины
Агентство Moody's улучшило прогноз развития банковской системы Украины
Международное рейтинговое агентство Moody's повысило свой прогноз для украинской банковской системы со стабильного на позитивный. Об этом сообщает ЭП.
В агентстве считают, что кредитоспособность банков страны будет улучшаться в течение следующих 12 — 18 месяцев, что обусловлено улучшением качества активов и возвращению к прибыльности.
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«Экономика Украины будет продолжать постепенно восстанавливаться, стимулируя спрос на кредиты и улучшая возможности заемщиков по погашению своих кредитов. Теперь, когда банки признали большую часть своих неработающих кредитов, отчисления в провизии также должны снизиться, увеличивая прибыль»,— сказал аналитик Moody's Investors Service Лев Дорф.
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Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Международное агентство Standard & Poor's «с оговоркой» подтвердило кредитный рейтинг Украины.
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