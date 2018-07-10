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Украина

Сестра Сенцова: "Олег бьется не только за себя"

7:25 10 июля 2018   73
Олег Сенцов
Инф. «ФАКТОВ»

Сестра политзаключенного украинского режиссера Олега Сенцова Наталья Каплан призвала не воспринимать ее брата, как идола и отказалась пересказывать журналистам все содержание их беседы в колонии 5 июля. Мотивы такого решения она объяснила в Facebook.

По ее словам, полчаса они с Олегом говорили о собаках, которых потеряли.

«Мы почти полчаса говорили только о собаках. Ми оба за это время потеряли наших любимых лабрадоров. Это важно для нас, но не для посторонних. Мы просто люди и часто говорим о личном, оставьте это нам, пожалуйста», — попросила она.

Также Каплан сообщила, что Сенцов решил продолжать голодовку, поскольку борется не только за себя.

«Он борется, хотя ему очень тяжело, он вымотам. Интересно, где берет столько сил, ответа у меня нет. Олег, действительно, бьется не только за себя… Человек реально бьется за справедливость и хочет, чтобы освободили всех политзаключенных», — подчернула автор записи.

Фото брата ей сделать не разрешили, предупредив, что аудио и/или видеосъемка карается лишением свободы.

Напомним, Сенцов высмеял заявление российского омбудсмена Татьяны Москальковой о его удовлетворительном состоянии.

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