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Сестра Сенцова: "Олег бьется не только за себя"
Сестра политзаключенного украинского режиссера Олега Сенцова Наталья Каплан призвала не воспринимать ее брата, как идола и отказалась пересказывать журналистам все содержание их беседы в колонии 5 июля. Мотивы такого решения она объяснила в Facebook.
По ее словам, полчаса они с Олегом говорили о собаках, которых потеряли.
«Мы почти полчаса говорили только о собаках. Ми оба за это время потеряли наших любимых лабрадоров. Это важно для нас, но не для посторонних. Мы просто люди и часто говорим о личном, оставьте это нам, пожалуйста», — попросила она.
Также Каплан сообщила, что Сенцов решил продолжать голодовку, поскольку борется не только за себя.
«Он борется, хотя ему очень тяжело, он вымотам. Интересно, где берет столько сил, ответа у меня нет. Олег, действительно, бьется не только за себя… Человек реально бьется за справедливость и хочет, чтобы освободили всех политзаключенных», — подчернула автор записи.
Фото брата ей сделать не разрешили, предупредив, что аудио и/или видеосъемка карается лишением свободы.
Напомним, Сенцов высмеял заявление российского омбудсмена Татьяны Москальковой о его удовлетворительном состоянии.
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“ Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли. ”