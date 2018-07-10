Мир

В Японии растет число жертв наводнения, а в Канаде — аномальной жары

Число жертв наводнений на юге Японии превысило 140 человек, а количество пропавших без вести превысило полсотни, информирует BBC.

Большинство жертв зарегистрировано в префектуре Хиросима, где с четверга не прекращаются проливные дожди. От наводнения пострадали сотни домов, около полутора миллионов жителей получили от властей приказ покинуть свои жилища в интересах безопасности. Еще три миллиона получили рекомендации властей об эвакуации.

Специалисты из Японского метеорологического агентства (JMA) признали, что никогда не наблюдали таких сильных дождей.

В стране действует экстренный штаб по борьбе с чрезвычайной ситуацией, который управляет действиями 54 тыс. спасателей, пожарных, военных и полицейских, направленных в наиболее пострадавшие районы на юго-западе и западе страны.

Тем временем на юге канадской провинции Квебек ежедневно от аномальной жары умирает 15 человек. Это констатировали в единственном государственном морге Монреаля, который в настоящее время переполнен. По информации телекомпании СВС News, местным властям пришлось обращаться к частному похоронного бюро за помощью во временном сохранении тел.

На сегодня аномальная жара в Канаде унесла жизни не менее 54 человек. Большинство из них — лица пожилого возраста, которые страдали хроническими болезнями и не имели дома кондиционера.

Несмотря на то, что сейчас в регионе похолодало, медики просят местных жителей к осторожности.

Напомним, в результате наводнения в Японии тысячи человек в префектуре Окаяма оказались заблокированы на крышах собственных домов.