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В Японии растет число жертв наводнения, а в Канаде — аномальной жары
Число жертв наводнений на юге Японии превысило 140 человек, а количество пропавших без вести превысило полсотни, информирует BBC.
Большинство жертв зарегистрировано в префектуре Хиросима, где с четверга не прекращаются проливные дожди. От наводнения пострадали сотни домов, около полутора миллионов жителей получили от властей приказ покинуть свои жилища в интересах безопасности. Еще три миллиона получили рекомендации властей об эвакуации.
Специалисты из Японского метеорологического агентства (JMA) признали, что никогда не наблюдали таких сильных дождей.
В стране действует экстренный штаб по борьбе с чрезвычайной ситуацией, который управляет действиями 54 тыс. спасателей, пожарных, военных и полицейских, направленных в наиболее пострадавшие районы на юго-западе и западе страны.
Тем временем на юге канадской провинции Квебек ежедневно от аномальной жары умирает 15 человек. Это констатировали в единственном государственном морге Монреаля, который в настоящее время переполнен. По информации телекомпании СВС News, местным властям пришлось обращаться к частному похоронного бюро за помощью во временном сохранении тел.
На сегодня аномальная жара в Канаде унесла жизни не менее 54 человек. Большинство из них — лица пожилого возраста, которые страдали хроническими болезнями и не имели дома кондиционера.
Несмотря на то, что сейчас в регионе похолодало, медики просят местных жителей к осторожности.
Напомним, в результате наводнения в Японии тысячи человек в префектуре Окаяма оказались заблокированы на крышах собственных домов.
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