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В России предложили регулярно репетировать похороны Путина (видео)
По мнению известного российского журналиста Александра Невзорова, это «сильно освежило бы обстановку».
Невзоров в эфире радиостанции «Эхо Москвы» предложил периодически проводить репетиции похорон президента Путина — «по полной программе, внезапно и без лишних разъяснений, не уточняя, что это учения». Он считает, что такие мероприятия следует устраивать три раза в год, как учения гражданской обороны. «Вот представьте себе, идет объявление — бабах! — и все погрузилось в национальный траур. … Ищут контрамарочки для доступа к телу. Речи. Черные ленты. Попы надрываются. Панихида, колокола. И потом так же внезапно объявляется, что это были учения. И погруженная скорбь страна тут же закатывает сумасшедший мощнейший праздник: Президент воскресе! Воистину воскресе! Как всем хорошо. И Англии бы утерли, между прочим, нос со своими хилыми репетициями национального сиротства», — иронизировал журналист.
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“ Лекарства так подорожали, что скоро их впору будет дарить друг другу на Новый год.”