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Мир

В России предложили регулярно репетировать похороны Путина (видео)

8:07 10 июля 2018   470
Путин
Маргарита ЛЕВАНОВА, «ФАКТЫ»

По мнению известного российского журналиста Александра Невзорова, это «сильно освежило бы обстановку».

Невзоров в эфире радиостанции «Эхо Москвы» предложил периодически проводить репетиции похорон президента Путина — «по полной программе, внезапно и без лишних разъяснений, не уточняя, что это учения». Он считает, что такие мероприятия следует устраивать три раза в год, как учения гражданской обороны. «Вот представьте себе, идет объявление — бабах! — и все погрузилось в национальный траур. … Ищут контрамарочки для доступа к телу. Речи. Черные ленты. Попы надрываются. Панихида, колокола. И потом так же внезапно объявляется, что это были учения. И погруженная скорбь страна тут же закатывает сумасшедший мощнейший праздник: Президент воскресе! Воистину воскресе! Как всем хорошо. И Англии бы утерли, между прочим, нос со своими хилыми репетициями национального сиротства», — иронизировал журналист.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что украинские дипломаты получили гарантии от официального Вашингтона, что встреча Трампа и Путина не принесет сюрпризов.

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