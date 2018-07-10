В Таиланде стартовал завершающий этап спасения футболистов из затопленной пещеры

Мир

В Таиланде 10 июля начался третий этап операции из затопленной горной пещеры. Об этом сообщает Euronews. Спасатели планируют за один раз вывести из пещеры пятерых человек.

В помощь спасателям в Таиланд доставлена инновационная мини-субмарина создателя Space X Илона Маска. Об этом он сам сообщил в Twitter.

По словам Маска, он назвал аппарат «Лесной вепрь» в честь детской футбольной команды.

«Только что вернулся из пещеры № 3. Мини-субмарина готова, если будет нужно. Она состоит из частей ракеты и называется „Лесной вепрь“ в честь детской футбольной команды», — написал Маск.

Он также сообщил, что решил оставить аппарат в Таиланде на случай, если он понадобится в будущем.

Напомним, уникальную подлодку Маск создал с использованием трубы космической ракеты Falcon для подачи жидкого кислорода.

