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В Таиланде стартовал завершающий этап спасения футболистов из затопленной пещеры

8:55 10 июля 2018   149
Спасательная операция
Инф. «ФАКТОВ»

В Таиланде 10 июля начался третий этап операции из затопленной горной пещеры. Об этом сообщает Euronews. Спасатели планируют за один раз вывести из пещеры пятерых человек.

В помощь спасателям в Таиланд доставлена инновационная мини-субмарина создателя Space X Илона Маска. Об этом он сам сообщил в Twitter.

По словам Маска, он назвал аппарат «Лесной вепрь» в честь детской футбольной команды.

«Только что вернулся из пещеры № 3. Мини-субмарина готова, если будет нужно. Она состоит из частей ракеты и называется „Лесной вепрь“ в честь детской футбольной команды», — написал Маск.

Он также сообщил, что решил оставить аппарат в Таиланде на случай, если он понадобится в будущем.

Напомним, уникальную подлодку Маск создал с использованием трубы космической ракеты Falcon для подачи жидкого кислорода.

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