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Для FIFA: лидеры стран мира говорят «Слава Україні!» (видео)
В сети появился ролик, где «Слава Украине!» звучит из уст самых известных политиков мира — премьер-министров и президентов разных стран. Таким образом украинский информационный эксперт Максим Саваневский отреагировал на скандальное решение FIFA в отношении хорватских футболистов Домагоя Виды и Огнена Вукоевича.
«Ну вы в курсе, что делать с этим видео далее», — подписал видеоклип его автор.
В подборке есть выступления премьер-министра Канады Джастина Трюдо, бывшего госсекретаря США Джона Керри, президента Литвы Дали Грибаускайте, политиков из Германии и Эстонии. Также автор видео напомнил, что эти же слова президент Украины Петр Порошенко использовал во время выступления в американском Конгрессе.
7 июля 2018 года сборная Хорватии выиграла у РФ в серии послематчевых пенальти на ЧМ-2018 по футболу, после чего бывшие игроки ФК «Динамо» (Киев) Домагой Вида и Огнен Вукоевич посвятили победу Украине. FIFA сочла это «неспортивным» и «политическим» заявлением.
Уже после скандала ультрас «Динамо» (Киев) выложили в сеть еще одно видео с участием бывшего одноклубника.
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“ — Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!”