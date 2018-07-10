Для FIFA: лидеры стран мира говорят «Слава Україні!» (видео)

Украина

В сети появился ролик, где «Слава Украине!» звучит из уст самых известных политиков мира — премьер-министров и президентов разных стран. Таким образом украинский информационный эксперт Максим Саваневский отреагировал на скандальное решение FIFA в отношении хорватских футболистов Домагоя Виды и Огнена Вукоевича.

«Ну вы в курсе, что делать с этим видео далее», — подписал видеоклип его автор.

В подборке есть выступления премьер-министра Канады Джастина Трюдо, бывшего госсекретаря США Джона Керри, президента Литвы Дали Грибаускайте, политиков из Германии и Эстонии. Также автор видео напомнил, что эти же слова президент Украины Петр Порошенко использовал во время выступления в американском Конгрессе.

7 июля 2018 года сборная Хорватии выиграла у РФ в серии послематчевых пенальти на ЧМ-2018 по футболу, после чего бывшие игроки ФК «Динамо» (Киев) Домагой Вида и Огнен Вукоевич посвятили победу Украине. FIFA сочла это «неспортивным» и «политическим» заявлением.

Уже после скандала ультрас «Динамо» (Киев) выложили в сеть еще одно видео с участием бывшего одноклубника.