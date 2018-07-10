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Украина

В Киеве демонтируют газетные киоски: «Союздрук» обращается к мэру (фото)

10:00 10 июля 2018   1075
Газетный киоск
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве принято решение об анулировании разрешительной документации и фактическом демонтаже 10 киосков Агентства «Союздрук». Об этом Агентство уведомило журналистов крупнейших печатных изданий 10 июля.

В заявлении приводится текст обращения к мэру Киева Виталию Кличко с призывом вмешаться в ситуацию.

«Я не исключаю, что начался новый передел сферы влияний и бизнес-интересов относительно земельных участков. Но ведь речь идет о СМИ и право украинцев на свободный доступ к информации и свободу слова. Какие тут могут быть «переделы»? — задается вопросом директор Агентства «Союздрук» Анна Кулаковская.

По мнению реализаторов прессы, демонтаж киосков может стать прецедентом и началом разрушения всей системы розничного распространения прессы в Киеве, что в свою очередь, приведет к сокращению общих тиражей, закрытию изданий и сокращению персонала.

Напомним, ранее газетчики призвали не допустить повышения тарифов «Укрпочты» на распространение печатных СМИ.

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