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- 10:00 В Киеве демонтируют газетные киоски: «Союздрук» обращается к мэру
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В Киеве демонтируют газетные киоски: «Союздрук» обращается к мэру (фото)
В Киеве принято решение об анулировании разрешительной документации и фактическом демонтаже 10 киосков Агентства «Союздрук». Об этом Агентство уведомило журналистов крупнейших печатных изданий 10 июля.
В заявлении приводится текст обращения к мэру Киева Виталию Кличко с призывом вмешаться в ситуацию.
«Я не исключаю, что начался новый передел сферы влияний и бизнес-интересов относительно земельных участков. Но ведь речь идет о СМИ и право украинцев на свободный доступ к информации и свободу слова. Какие тут могут быть «переделы»? — задается вопросом директор Агентства «Союздрук» Анна Кулаковская.
По мнению реализаторов прессы, демонтаж киосков может стать прецедентом и началом разрушения всей системы розничного распространения прессы в Киеве, что в свою очередь, приведет к сокращению общих тиражей, закрытию изданий и сокращению персонала.
Напомним, ранее газетчики призвали не допустить повышения тарифов «Укрпочты» на распространение печатных СМИ.
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“ — Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке... ”