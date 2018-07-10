В Нидерландах шокированы фото футболиста ван Бастена с Путиным

Спорт

Легендарного голландского футболиста Марко ван Бастена (на фото) раскритиковали на родине за фотографию с президентом России Владимиром Путиным. Бывший форвард «Аякса» и «Милана» несколько дней назад в числе других звезд футбола встречался с политиком в Кремле и после мероприятия опубликовал совместное фото.

Поступком ван Бастена, в частности, шокированы Ханс де Борст, у которого в 2014 году в авиакатастрофе МН-17 в Донецкой области погибла 17-летняя дочь, а также Джерри Скиннер, адвокат родственников жертв трагедии. Как известно, международная следственная группа установила, что самолет был сбит ракетой из комплекса противовоздушной обороны «Бук», доставленного на территорию Украины из России.

«Ужасно видеть это! Ван Бастен был хорошим футболистом, но теперь он плохой голландец! Он забыл спросить Путина, когда тот признает ответственность за убийство пассажиров рейса МН-17», — сказал Ханс де Борст.

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«Если вы не забыли, мистер ван Бастен, Путин убил мужчин, женщин, детей и других людей, которые были фанатами вашей сборной. Скажите мистеру Путину, что он должен признать свою ответственность за авиакатастрофу», — заявил Джерри Скиннер.

Отмечу, что, кроме Марко ван Бастена и президента ФИФА Джанни Инфантино, с президентом страны-оккупанта также встретились другие легендарные футболисты: немец Лотар Маттеус, датчанин Петер Шмейхель, мексиканец Хорхе Кампос, уругваец Диего Форлан, англичанин Рио Фердинанд и хорват Звонимир Бобан.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинцы поставили ФИФА «единицу».