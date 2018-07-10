Мистический коридор: землян ждут рекордные затмения

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Так, 13 июля состоится солнечное затмение в Раке, 11 августа — солнечное затмение во Льве, а 27 июля землян ждет самое длинное в 21 веке затмение Луны. Об этом сообщает Depo.ua.

«Период между затмениями, даты которых находятся близко друг к другу, называют коридором затмений. Начнется он 13 июля, а закончится 11 августа», — констатируют опрошенные изданием астрологи.

Частичное солнечное затмение 13 июля можно будет наблюдать в 5.02 по киевскому времени, однако увидеть его смогут только жители Тасмании, южной части Австралии, а также полярники в восточной части Антарктиды.

А вот частичное затмение Солнца 11 августа 2018 года, которое состоится в 11.47 по киевскому времени, можно будет наблюдать и с территории Украины. Также повезет тем, кто проживает в Скандинавии, Гренландии и в северной части Канады.

Лунное затмение состоится 27 июля в 22.22 по киевскому времени, в Украине его можно будет наблюдать лишь частично, а полностью затмение можно отследить на территории южной и восточной части Африки, центральной и южной части Азии, и Ближнего Востока.

Напомним, «кровавое» Лунное затмение в июле будет сопровождаться противостоянием Марса.