- 11:32 "Аполитичная" FIFА брендировала футболку с надписью "Путин"
- 11:12 Если случилось стать чиновником FIFA, то быть тебе лицемерным флюгером, — Павел Эльянов
- 11:11 В Киеве прощаются с легендарным украинцем Левком Лукьяненко
- 10:59 Гривня начала расти: названы причины
- 10:51 Викторию Скрипаль трудоустроил пропагандистский российский телеканал
- 10:38 Эрдоган поручил спасать Турцию от инфляции своему зятю
- 10:26 Мистический коридор: землян ждут рекордные затмения
- 10:12 В Нидерландах шокированы фото футболиста ван Бастена с Путиным
- 10:00 В Киеве демонтируют газетные киоски: «Союздрук» обращается к мэру
- 9:50 В США младенец уцелел, будучи похороненным в лесу заживо
Мистический коридор: землян ждут рекордные затмения
Так, 13 июля состоится солнечное затмение в Раке, 11 августа — солнечное затмение во Льве, а 27 июля землян ждет самое длинное в 21 веке затмение Луны. Об этом сообщает Depo.ua.
«Период между затмениями, даты которых находятся близко друг к другу, называют коридором затмений. Начнется он 13 июля, а закончится 11 августа», — констатируют опрошенные изданием астрологи.
Частичное солнечное затмение 13 июля можно будет наблюдать в 5.02 по киевскому времени, однако увидеть его смогут только жители Тасмании, южной части Австралии, а также полярники в восточной части Антарктиды.
А вот частичное затмение Солнца 11 августа 2018 года, которое состоится в 11.47 по киевскому времени, можно будет наблюдать и с территории Украины. Также повезет тем, кто проживает в Скандинавии, Гренландии и в северной части Канады.
Лунное затмение состоится 27 июля в 22.22 по киевскому времени, в Украине его можно будет наблюдать лишь частично, а полностью затмение можно отследить на территории южной и восточной части Африки, центральной и южной части Азии, и Ближнего Востока.
Напомним, «кровавое» Лунное затмение в июле будет сопровождаться противостоянием Марса.
влажность:
давление:
ветер:
“ - Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?”