Дуэйн Джонсон порадует поклонников головокружительными трюками в фильме «Небоскреб»

Шоу-бизнес

Кинообзор

В украинский прокат выходят четыре новых фильма. Два из них могут стать лидерами рейтинга картин с наибольшими кассовыми сборами. Это боевик со знаменитым Дуэйном Джонсоном «Небоскреб» и полнометражный мультфильм «Монстры на каникулах 3».

«Монстры на каникулах 3»

(6+, США, Sony Pictures, анимационный фильм для семейного просмотра, бюджет — 65 миллионов долларов)

Картину снял американский мультипликатор Дженнди Тартаковски. Его настоящее имя — Геннадий Тартаковский. Он родился в 1970 году в Москве. Ему было семь лет, когда семья эмигрировала в США. Геннадий получил в Америке образование и стал режиссером, сценаристом, продюсером. Известность пришла к нему благодаря мультсериалу «Лаборатория Декстера». За ним последовали «Суперкрошки», «Самурай Джек», «Звездные войны: Войны клонов». Тартаковски получил несколько премий «Эмми» за эти работы.

В 2012 году он снял полнометражный мультфильм «Монстры на каникулах», который собрал в мировом прокате 358,4 миллиона долларов при бюджете 85 миллионов долларов. В оригинальной версии роли озвучивали звезды Голливуда Адам Сэндлер, Селена Гомес, Кевин Джеймс, Стив Бушеми и другие. Вторая часть вышла в прокат в 2015 году. Результат оказался еще лучше — 473,2 миллиона долларов в мировом прокате. А затраты на съемки были ниже 80 миллионов долларов.

И вот появилась третья часть. Тартаковски сделал своими героями персонажей популярных фильмов ужасов — Дракулу, Призрака оперы, Франкенштейна, Человека-невидимку и других. Юмор в этих мультфильмах пришелся по душе как детям, так и взрослым.

«Небоскреб»

(13+, США, Universal Pictures, боевик, бюджет — 125 миллионов долларов)

Главный герой фильма — бывший агент ФБР, который теперь живет с семьей в Гонконге и работает экспертом по безопасности небоскребов. В одной из высоток находится его квартира. Изучив здание, мужчина приходит к выводу, что оно уязвимо в случае атаки террористов. Однако владельцы небоскреба не прислушались к его мнению…

В картине снялись Дуэйн Джонсон («Рэмпейдж») и Нив Кэмпбелл («Крик»). Напомним, Джонсон на сегодняшний день — один из самых кассовых актеров Голливуда. Фильмы с его участием редко собирают меньше 100 миллионов долларов. Недавно «ФАКТЫ» опубликовали с Дуэйном эксклюзивное интервью.

Снял картину американский режиссер Роусон Маршалл Тербер. Он уже работал с Джонсоном в комедийном боевике «Полтора шпиона».

«Бесконечность»

(12+, США, Well Go USA Entertainment, фантастика)

Фильм относится к разряду независимого кино. Бюджет картины неизвестен, однако обычно у таких проектов он весьма скромный. Премьера «Бесконечности» состоялась еще в апреле 2017 года на кинофестивале Tribeca в США. Потребовался целый год, чтобы фильм вышел в прокат. В Америке сборы оказались более чем скромные — 313 тысяч долларов. Тем не менее критики и зрители дали картине очень высокую оценку. Достаточно сказать, что на киносайте Rotten Tomatoes ее рейтинг составляет 98 процентов!

Фильм сняли Джастин Бенсон и Аарон Мурхед. Они же исполнили главные роли. Их герои — двое братьев, которые побывали на НЛО и собираются снова туда попасть.

«Тело»

(18+, Германия — Канада, Sparkling Pictures, фантастика, ужасы)

Главная героиня страдает страшной непонятной болезнью. Ее кожа в определенные моменты начинает очень быстро стареть и отслаиваться. Лекарств не существует. Но есть один способ — девушка может забрать тело другого человека. Конечно, он умрет, но она будет жить!

Фильм является режиссерским дебютом немецкого кинематографиста Норберта Кила. Главную роль исполнила молодая американская актриса Ребекка Форсайт («128 ударов сердца в минуту»). Также в картине снялась Барбара Крэмптон (сериал «Санта-Барбара», фильм ужасов «Реаниматор»).

Подготовил Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»