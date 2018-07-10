Эрдоган поручил спасать Турцию от инфляции своему зятю

Мир

В понедельник, 9 июля, состоялась инаугурация президента Турции. Как уже сообщали «ФАКТЫ», этот пост вновь занял Реджеп Тайип Эрдоган. Кроме того, в стране изменилась форма правления — из парламентской республики Турция превратилась в президентскую.

Должность премьер-министра устранена. Теперь правительство возглавляет президент. Не откладывая в долгий ящик формирование кабинета министров, Эрдоган объявил его состав сразу после инаугурации.

В новом правительстве Турции 16 министров, на 10 меньше, чем было в предыдущем составе. Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу сохранил свой пост. Первым вице-президентом назначен Фуат Октай, ранее работавший советником бывшего премьер-министра Бинали Йылдырыма. Министром обороны стал Хулуси Акар, возглавлявший Генеральный штаб Вооруженных сил Турции.

Особое внимание СМИ обратили на назначение министром финансов зятя Эрдогана Берата Албайрака. Прежде он руководил работой Министерства энергетики и природных ресурсов.

Зять Эрдогана Берат Албайрак

Утро 10 июля началось с того, что курс турецкой лиры на валютных биржах снизился. Очевидно, финансистов напугало обещание Эрдогана проводить более жесткую политику контроля за действиями турецкого Центробанка. Это ставит под сомнение независимость государственного регулятора Турции. И тот факт, что президент назначил на пост министра финансов своего зятя, косвенно доказывает, что Эрдоган намерен сдержать слово.

Сам президент объяснил свое решение необходимостью борьбы с инфляцией. Ее уровень в настоящее время — самый высокий в Турции за последние 14 лет.