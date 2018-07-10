Гривня начала расти: названы причины

Деньги

Новая неделя на отечественном валютном рынке открылась укреплением гривни. Так, на 9 и 10 июля Национальный банк установил стоимость доллара на уровне 26,25 грн. Спрос на гривню снова растет на межбанке, и это привело к снижению курса доллара.

— Спокойная торговля на межбанке в понедельник, 9 июля, вылилась в удешевление доллара на 8,5 коп. — до 26,205−26,2350 грн, — сообщил директор казначейства банка «Кредит Днепр» Олег Куринной. — Компании-экспортеры нуждались в гривне для финансирования хозяйственной деятельности и для подготовки к сбору урожая, поэтому активно конвертируют валюту. Спрос на доллары нормализовался благодаря окончанию периода закупки валюты под вывод дивидендов нерезидентами. Ну и конечно же, сказались отсутствие ажиотажа на наличном рынке и готовность регулятора своевременно нивелировать курсовые скачки в обе стороны.

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Действительно, 9 июля на межбанке даже образовался небольшой валютный избыток (около 10 млн долларов), который выкупал Нацбанк.

— Вышел на торги Национальный банк и покупал доллары через систему Matching, — отметил начальник управления дилинговых операций банка «Пивденный» Олег Ропяк. — По оценкам финансистов, 9 июля регулятор приобрел сумму по курсу 26,26−26,27 грн за доллар.

— В понедельник, 9 июля, вступило в силу решение Евросоюза о выделении Украине 1 млрд евро макрофинансовой помощи, что, конечно же, оказывает положительное влияние на отечественный валютный рынок, — поясняет старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб. — Предполагается, что ЕС предоставит нам средства в форме займов — двумя траншами. Программа рассчитана на два с половиной года. Целью помощи является поддержка макрофинансовой стабильности и прогресса реформ в Украине.

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На начавшейся неделе мы ожидаем совсем незначительный рост курса доллара. Безналичный доллар будет стоить около 26,3 грн, а наличный доллар в банках — 26,2−26,4 грн.

На этом фоне средняя стоимость доллара на наличном рынке уже опустилась на 3 копейки: 9 и 10 июля банкиры продавали валюту США в рамках 26,37−26,45 грн.

Что касается евро, то его курс остается стабильным с прошлой недели. Официальный на 10 июля — 30,95 грн. В обменных пунктах после выходных стоимость евро также не изменилась: покупка — 30,40—30,43 грн, продажа — 31,10—31,25 грн.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, почему Нацбанк прекращает чеканить мелкие монеты и кому это выгодно.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»