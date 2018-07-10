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Если случилось стать чиновником FIFA, то быть тебе лицемерным флюгером, — Павел Эльянов
Украинский гроссмейстер на своей странице в Facebook пишет о двойных стандартах футбольных чиновников.
«Если теперь попросят дать определение, что такое «двойные стандарты», у меня есть идеальный пример.
1. Высокопоставленный чиновник страны — хозяйки ЧМ, губернатор Липецкой области оскорбляет целую нацию, фактически отождествляя немцев с фашистами. Итог: высшее руководство РФ молчит, FIFA молчит.
2. Член тренерского штаба и футболист посвящают свою победу над Россией Украине. Стране, где они провели свои лучшие футбольные годы. Напомню, что официально Россия не находится в состоянии войны с Украиной (ихтамнет). Итог: всеобщее порицание, штраф от FIFA и последующее изгнание из сборной члена тренерского штаба.
К сожалению, не важно, кем ты был в прошлой жизни — адвокатом, экономистом или великим футболистом. Если случилось стать чиновником в FIFA, то быть тебе лицемерным флюгером".
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“ Сельская учительница никак не могла решить, за кого же ей выйти замуж: за директора школы или за тракториста. С одной стороны — быстрый карьерный рост, а с другой — без трактора фиг до школы доберешься... ”