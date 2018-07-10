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Украина

"Аполитичная" FIFА брендировала футболку с надписью "Путин" (фото)

11:32 10 июля 2018   68
Президенты России и FIFA
Инф. «ФАКТОВ»

После скандала, спровоцированного лозунгом «Слава Украине» из уст хорватских футболистов, в сети обнаружили фото президента Международной федерации футбола Джанни Инфантино с футболкой с надписью «Путин». Фото выложил в Twitter пользователь Роман Шрайк.

Он отметил, что FIFA так далека от политики, что даже брендировала футболку с фамилией российского лидера.

Оказалось, что этой футболкой глава FIFA Инфантино поблагодарил Россию и ее лидера за проведение чемпионата мира на высоком уровне.

В комментариях пользователи Twitter пишут, что «Россия потратила примерно 13 миллиардов долларов на Чемпионат мира-2018, чтобы весь мир услышал мощное «Слава Украине!».

Напомним, в Украине продемонстрировали, как «Слава Украине!» произносят ТОП-политики мира.

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- Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?

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