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"Аполитичная" FIFА брендировала футболку с надписью "Путин" (фото)
После скандала, спровоцированного лозунгом «Слава Украине» из уст хорватских футболистов, в сети обнаружили фото президента Международной федерации футбола Джанни Инфантино с футболкой с надписью «Путин». Фото выложил в Twitter пользователь Роман Шрайк.
Он отметил, что FIFA так далека от политики, что даже брендировала футболку с фамилией российского лидера.
Оказалось, что этой футболкой глава FIFA Инфантино поблагодарил Россию и ее лидера за проведение чемпионата мира на высоком уровне.
В комментариях пользователи Twitter пишут, что «Россия потратила примерно 13 миллиардов долларов на Чемпионат мира-2018, чтобы весь мир услышал мощное «Слава Украине!».
Напомним, в Украине продемонстрировали, как «Слава Украине!» произносят ТОП-политики мира.
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