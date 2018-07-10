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Что нельзя делать при боли в колене – советы специалиста
— Нельзя класть на больное колено теплый компресс или смазывать его согревающей мазью, — рассказывает травматолог-ортопед Консультативно-диагностического центра Деснянского района г. Киева Дмитрий Яровой. — При остром воспалении в суставе тепло усиливает боль. Сосуды расширяются, и отек увеличивается.
Заболело колено? Не лечитесь на свое усмотрение, а сразу идите к врачу. Боль — это сигнал тревоги о неполадках в организме. Доктор выяснит причину и назначит лечение. Люди, которые часто пытаются заглушить боль нестероидными противовоспалительными препаратами, вредят желудку. Чтобы не нажить гастрит или язву, не спровоцировать кровотечение, эти лекарства нужно принимать коротким курсом и под прикрытием медикаментов, защищающих слизистую. Некоторые нестероидные противовоспалительные препараты повышают давление, что опасно для сердца и головного мозга.
Подробнее о лечении больных суставов читайте в прямой линии «ФАКТОВ».
Фото Pixabay
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“ Мы часто говорим: «Будет что в старости вспомнить!» А в старости... опа — склероз! ”