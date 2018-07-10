Медики установили точную причину отравления детей в лагере "Славутич"

Происшествия

При проверке пищеблока лагеря «Славутич», где отравились 12 детей, были выявлены бактерии группы кишечной палочки, патогенный стафилококк и патогенная флора. С таким заявлением выступили в Госпотребслужбе Украины.

Отмечается, что образцы проб и смывов были взяты 3 июля.

При этом в ходе исследования у девяти человек персонала пищеблока и двоих детей, которые находились в изоляторе, возбудители кишечной инфекции и патогенный стафилококк не были обнаружены.

Также не дали положительных проб на патогенную флору 10 образцов воды из скважины, откуда использовалась вода для приготовления пищи и мытья рук в лагере.

«Все пробы воды, отобранные на микробиологические исследования из скважины, сети пищеблока, питьевого фонтанчика и бассейна, а также бутилированная вода соответствуют требованиям Государственных санитарных норм и правил», — отмечают в пресс-службе ведомства.

Напомним, медики не связывают критическое состояние девочки, впавшей в кому в лагере «Славутич», с пищевым отравлением.

