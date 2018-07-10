Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Автор уникального футбольного рекорда перебрался в Японию (фото)

11:58 10 июля 2018   160
Торрес
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Один из самых знаменитых испанских форвардов Фернандо Торрес покинул мадридский «Атлетико» и объявил о своем переходе в японский «Саган Тосу», занимающий в чемпионате страны… предпоследнее, 17-е, место. В новый клуб 34-летний нападающий перебрался на правах свободного агента и будет выступать под 9-м номером. По неофициальной информации, зарплата Торреса в Стране восходящего солнца составит 6,2 млн евро в год.

Читайте также: 40-летний Буффон подписал контракт с французским ПСЖ (видео)

«Саган Тосу» был одним из первых клубов, проявивших заинтересованность во мне, они убедили меня в серьезности проекта. Думаю, Япония и местный чемпионат станут отличным опытом. Клуб считает, что я смогу помочь ему вернуться на лидирующие позиции. У меня были предложения из Европы, но я посчитал, что уже сделал там все, что должен был", — цитирует Фернандо Торреса Marca.

Торрес

Кстати, Торрес (вместе с еще одним испанцем — Хуаном Матой) в 2013 году стал автором уникального достижения, одновременно являясь действующим победителем четырех турниров: Лиги чемпионов, Лиги Европы, чемпионата Европы и чемпионата мира.

Читайте также: Стала известна зарплата Андреса Иньесты в Китае

За свою карьеру Фернандо Торрес, кроме родного «Атлетико», выступал также за «Ливерпуль», «Милан» и «Челси». В составе сборной Испании он провел 110 поединков и забил 38 мячей. Торрес — единственный футболист, который забивал в двух финальных матчах чемпионата Европы (в 2008-м и 2012-м).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Криштиану Роналду согласился на переезд в Италию.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

Сельская учительница никак не могла решить, за кого же ей выйти замуж: за директора школы или за тракториста. С одной стороны — быстрый карьерный рост, а с другой — без трактора фиг до школы доберешься...

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины