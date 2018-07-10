Автор уникального футбольного рекорда перебрался в Японию (фото)

Спорт

Один из самых знаменитых испанских форвардов Фернандо Торрес покинул мадридский «Атлетико» и объявил о своем переходе в японский «Саган Тосу», занимающий в чемпионате страны… предпоследнее, 17-е, место. В новый клуб 34-летний нападающий перебрался на правах свободного агента и будет выступать под 9-м номером. По неофициальной информации, зарплата Торреса в Стране восходящего солнца составит 6,2 млн евро в год.

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«Саган Тосу» был одним из первых клубов, проявивших заинтересованность во мне, они убедили меня в серьезности проекта. Думаю, Япония и местный чемпионат станут отличным опытом. Клуб считает, что я смогу помочь ему вернуться на лидирующие позиции. У меня были предложения из Европы, но я посчитал, что уже сделал там все, что должен был", — цитирует Фернандо Торреса Marca.

Кстати, Торрес (вместе с еще одним испанцем — Хуаном Матой) в 2013 году стал автором уникального достижения, одновременно являясь действующим победителем четырех турниров: Лиги чемпионов, Лиги Европы, чемпионата Европы и чемпионата мира.

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За свою карьеру Фернандо Торрес, кроме родного «Атлетико», выступал также за «Ливерпуль», «Милан» и «Челси». В составе сборной Испании он провел 110 поединков и забил 38 мячей. Торрес — единственный футболист, который забивал в двух финальных матчах чемпионата Европы (в 2008-м и 2012-м).

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