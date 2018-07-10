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Чем опасна зависимость от гаджетов, — разъяснение от Супрун
И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун объяснила опасность от чрезмерного увлечения смартфонами и другими электронными гаджетами. Согласно записи медика в Facebook, речь может идти о возникновении зависимости, нарушении сна и появлении депрессии.
Для того чтобы избежать подобных последствий, она дала несколько рекомендаций, как сократить время пользования смартфоном и сохранить здоровье.
В частности, не стоит использовать телефон как будильник и как часы. Следует отключать оповещения и вообще определить промежуток времени, в который не использовать телефон.
Также снизить зависимость от собственного гаджета можно, удалив приложения и профили в социальных сетях, которые уже не нужны.
«Телефон обычно не требуется за обеденным столом, в ванной комнате или во время просмотра фильма или чтения книги. Поэтому планируйте перерывы от телефона в это время, например, оставляйте его в другой комнате», — напомнила Супрун.
Напомним, ранее и.о. министра рассказала, когда опаснее плавать — после еды или после употребления алкоголя.
влажность:
давление:
ветер:
“ — Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.”