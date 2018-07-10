Здоровье

Чем опасна зависимость от гаджетов, — разъяснение от Супрун

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун объяснила опасность от чрезмерного увлечения смартфонами и другими электронными гаджетами. Согласно записи медика в Facebook, речь может идти о возникновении зависимости, нарушении сна и появлении депрессии.

Для того чтобы избежать подобных последствий, она дала несколько рекомендаций, как сократить время пользования смартфоном и сохранить здоровье.

В частности, не стоит использовать телефон как будильник и как часы. Следует отключать оповещения и вообще определить промежуток времени, в который не использовать телефон.

Также снизить зависимость от собственного гаджета можно, удалив приложения и профили в социальных сетях, которые уже не нужны.

«Телефон обычно не требуется за обеденным столом, в ванной комнате или во время просмотра фильма или чтения книги. Поэтому планируйте перерывы от телефона в это время, например, оставляйте его в другой комнате», — напомнила Супрун.

Напомним, ранее и.о. министра рассказала, когда опаснее плавать — после еды или после употребления алкоголя.