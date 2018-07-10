Нужно ли оповещать электроснабжающую организацию об установке бойлера в квартире?

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«В нашей «хрущевке» недавно из-за аварии отключили газ, а уже при его подключении проверяли стояки и документы на замену водонагревательных колонок (чтобы подтвердить их законную установку с соблюдением правил безопасности). Дело оказалось хлопотным, и не все согласились продолжать пользоваться колонкой — треть жильцов решили обзавестись электробойлером. Как это делается? Нужно ли прибор регистрировать, известив центральную службу электросетей? А если в доме со старыми сетями появится много бойлеров, то выдержат ли нагрузку внутренние сети (ведь в квитанциях указана расчетная мощность каждой квартиры в 5 кВт)? Николай Яров, Киев

В пресс-службе «ДТЭК Киевские электросети» сообщили: извещать поставщика электроэнергии об установке бойлера не требуется. Ведь это такой же бытовой электроприбор, как, скажем, кондиционер, стиральная машина или утюг.

Что касается нагрузки на электросеть, то ответственность за поддержку в рабочем состоянии внутридомовой электросети несут балансодержатели домов (ЖЭО, ЖСК, общества совладельцев — ОСМД). К ним и рекомендуется обращаться относительно состояния электросетей каждого конкретного дома.

Как правило, бойлер не требует наличия отдельной линии подключения к электричеству, так как большинство моделей имеют мощность нагревателя 1,5 — 2 кВт/ч, а это сравнимо с мощностью обычного бытового чайника. Но если в квартире старая проводка и все бытовые приборы подключены последовательно, возможно, придется приглашать электрика и менять ее или же тянуть к водонагревателю отдельную линию.

Подготовила Наталина СИДОРЕНКО, «ФАКТЫ»